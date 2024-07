Secondo il ministero della Difesa e la Corte dei Conti, l'Albania ha un numero limitato di autopompe e la maggior parte è vecchia di decenni

PUBBLICITÀ

L'Albania perde ogni anno più di 10 mila ettari di foreste e pascoli a causa degli incendi, oltre ai danni alle case e alle persone.

Il Paese è soggetto agli incendi spontanei, per via delle alte temperature estive e alla natura della vegetazione, ma tali conseguenze potrebbero essere ridotte migliorando la prevenzione e la qualità del pronto intervento dei Vigili del Fuoco.

In questi giorni sta bruciando la regione merdionale di Gjirokastra e l'Albania dovuto chiedere aiuto all'Unione Europea, nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile.

Il Ministero della Difesa locale infatti ha in dotazione quattro elicotteri da utilizzare per le emergenze, ma attualmente ne viene utilizzato solo uno. Gli altri tre non hanno superato i test di sicurezza, secondo un'indagine la Corte dei Conti.

“Al momento non abbiamo droni per spegnere gli incendi" spiega Arben Cara, direttore generale della Protezione Anti-incendio. "Tuttavia, la polizia dispone di droni Bayraktar che abbiamo utilizzato per individuare e valutare dall'alto i focolai degli incendi”.

Il rapporto della Corte dei Conti ha rilevato anche che le autopompe sono datate, perché prodotte negli anni Sessanta. I dati del Ministero della Difesa indicano che le municipalità dispongono attualmente di 190 autopompe, di cui 30 sono state acquistate negli ultimi anni, mentre altre 15 sono state donate da altre agenzie.