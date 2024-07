Di Euronews Agenzie: EBU

Disordini a Tirana. L'opposizione accusa il premier Rama di corruzione. Lanciate molotov contro la sede del governo

I manifestanti dell'opposizione hanno lanciato molotov contro il palazzo del governo albanese nella tarda serata di giovedì 11 luglio, accusando il primo ministro Edi Rama di corruzione e chiedendo le sue dimissioni.

Migliaia di sostenitori dell'opposizione si sono radunati davanti all'ufficio di Rama e successivamente presso l'ufficio del sindaco di Tirana, anch'egli appartenente al Partito Socialista di Rama. La polizia non è intervenuta, ma ha spento le fiamme delle molotov che hanno messo in pericolo alcuni agenti. Non ci sono state notizie immediate di feriti.

Proteste per il rilascio di Sali Berisha

I manifestanti hanno anche chiesto il rilascio del leader dell'opposizione Sali Berisha, detenuto agli arresti domiciliari e indagato per presunta corruzione mentre ricopriva la carica di primo ministro tra il 2005 e il 2013. Berisha ha negato di aver commesso illeciti, accusando Rama di una vendetta politica volta a mettere a tacere gli oppositori. Rama non ha commentato, ma ha negato ripetutamente questa accusa. I pubblici ministeri non hanno ancora deciso se presentare accuse formali contro Berisha.

"L'Albania è l'unico Paese in Europa in cui il leader dell'opposizione è agli arresti politici senza alcun fatto, prova o documento", ha dichiarato Berisha in collegamento video dagli arresti domiciliari. "Edi Rama vuole un'Albania senza albanesi, senza opposizione e senza giustizia". Berisha ha invitato i suoi sostenitori a praticare la disobbedienza civile per costringere il governo a indire elezioni lampo. Rama è al potere dal 2013 e ha vinto tutte le elezioni parlamentari e locali. Le prossime sono previste nella primavera del 2025.