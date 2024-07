Usa 2024, Trump sceglie il suo vice: il senatore J.D. Vance

Di Euronews

Il candidato del Partito repubblicano Donald Trump punta sul senatore 39enne Vance come suo vice segretario. Una figura "pro ricchi" secondo il presidente in carica Joe Biden

Donald Trump alla convention repubblicana di Milwaukee ha scelto il 39enne senatore dell'Ohio J.D. Vance come suo vice. Ex marine, laureato alla Yale Law School, ha scritto anche un libro: "Elegia americana", un'analisi appassionata e personale di una categoria in crisi, quella della working class bianca statunitense.

"Ecco il problema di J.D. Vance: parla tanto a difesa dei lavoratori, ma ora lui e Trump vogliono aumentare le tasse sulle famiglie della classe media, mentre spingono per ulteriori tagli fiscali per i ricchi", ha affermato il presidente in carica Joe Biden. "Ebbene, io non intendo permetterglielo".

Nel 2022, Vance ha insinuato che Biden stesse deliberatamente favorendo la circolazione del Fentanyl per uccidere gli elettori di Trump.

"Dopo aver riflettuto a lungo e aver preso in considerazione le grandi qualità di molte persone, ho deciso che la figura più adatta ad assumere la carica di vicepresidente degli Stati Uniti è il senatore J.D. Vance del grande Stato dell'Ohio", ha dichiarato Trump in un post sul suo social network Truth.

Fino a qualche anno fa, Vance era un feroce critico di Trump: "Mio dio che idiota", scrisse su Twitter nel 2016, come riporta Politico. Con il passare del tempo, la distanza tra i due si è ridotta, fino a correre insieme alle elezioni di novembre.