Nel terzo giorno dal naufragio del veliero Bayesian proseguono le ricerche dei sei dispersi. I sommozzatori sono entrati nello scafo dello yacht ma non sono ancora riusciti a raggiungere le cabine a causa a causa dei cumuli di mobili e suppellettili

Non si fermano le operazioni di ricerca per cercare di recuperare i corpi dei sei dispersi nel naufragio del Bayesian. Gli speleo-sub dei vigili del fuoco sono riusciti a trovare un varco nello yatch affondato a mezzo miglio da Porticello e adagiatosi a circa 50 metri di profondità. Il relitto è piegato di 90 gradi, inclinato sul lato di dritta, sul fianco destro, ma integro, con l'albero in alluminio di 75 metri ancora agganciato all'imbarcazione.

I sommozzatori sono entrati da una spessa vetrata che hanno divelto, situata su alcuni locali comuni, nella zona opposta alle cabine. Hanno dovuto farsi spazio tra acqua e cumuli di arredi: è un inizio importante per proseguire le ricerche.

A rendere difficili le operazioni di soccorso è la profondità a cui si trova il relitto. A 50 metri i sommozzatori hanno solo 12 minuti di autonomia. Impiegandone tre o quattro per scendere e altrettanti per la risalita, restano appena cinque minuti per entrare nello scafo, farsi spazio tra i corridoi e cercare di raggiungere le cabine dove presumibilmente si trovano i corpi dei sei dispersi ormai con ogni probabilità morti.

Spunta il filmato in cui affonda il Bayesian

Un filmato, registrato dalle telecamere di videosorveglianza di una villa, immortala il Bayesian, battente bandiera britannica, nel momento in cui cola a picco: è illuminato ma nell'infuriare della tempesta le luci si spengono e in una manciata di secondi la sagoma della barca scompare inghiottita dal mare.

Il video è stato acquisito dalla procura di Termini Imerese. Per cercare di comprendere la situazione, gli inquirenti guidati dal procuratore Ambrogio Cartosio hanno deciso di sentire personalmente i superstiti. Un adempimento necessario per consentire a chi deve rientrare nel Paese di origine di lasciare la Sicilia e l'Italia.