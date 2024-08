Di Liv Stroud

La guerra in Ucraina ha dominato il dibattito politico in vista delle tre elezioni statali nella Germania orientale di settembre. Estrema sinistra ed estrema destra chiedono negoziati con la Russia e l'interruzione delle forniture di armi a Kiev. Possono influenzare la politica estera del Paese?

"Pace, libertà, niente guerra". Sono questi gli slogan che risuonano nei pittoreschi centri storici della Germania orientale che andranno al voto a settembre. L'età media di coloro che sventolano bandiere della pace o con la scritta "prima il nostro Paese" è di circa sessanta anni. Ma molte di queste proteste hanno anche sfumature più oscure ed echi antidemocratici.

Alcuni partecipanti alla manifestazione di lunedì nella città di Goerlitz, nella Sassonia orientale, indossavano magliette con la scritta: "Quando il giusto diventa sbagliato, la residenza diventa un dovere". Alcuni dei manifestanti sono convinti che il governo stia agendo contro di loro "importando cultura" e spendendo denaro in modo frivolo per l'energia verde.

I cittadini degli Stati orientali di Sassonia, Turingia e Brandeburgo si recheranno alle urne per rinnovare il governo locale. Secondo gli ultimi sondaggi, il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha superato in Sassonia i cristiano-democratici (Cdu), che sono stati al potere per 16 anni e che dovrebbero vincere le elezioni federali del prossimo anno.

Raccoglie consensi anche il nuovo partito di estrema sinistra, l'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw), che si è separato dal partito di sinistra Die Linke all'inizio dell'anno e promuove politiche simili a quelle dell'AfD, come i negoziati con il presidente russo Vladimir Putin, la fine delle forniture di armi all'Ucraina e l'annacquamento delle politiche climatiche.

Entrambi i partiti sono molto critici nei confronti dell'attuale governo, ma non hanno offerto molte soluzioni praticabili.

Il voto nei Länder potrebbe avere un impatto sulla politica estera del governo federale?

Secondo il politologo Carsten Koschmieder non direttamente, anche se queste elezioni potrebbero avere un'influenza sugli altri partiti al potere. Koschmieder afferma che i governi statali non possono condurre la politica estera, "ma influenzano la situazione politica generale".

Il problema, dice Koschmieder, "è che gli altri partiti stanno osservando ciò che sta accadendo. Vedono che Bsw e AfD stanno ottenendo molti voti. Nella Germania dell'Est la guerra in Ucraina è un tema importante".

"Quello che sta accadendo ora è che, ad esempio, il ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer, che siede nel comitato esecutivo nazionale della Cdu, sta dicendo da mesi che 'dobbiamo riconciliarci con la Russia, comprare di nuovo il gas russo, abbandonare l'Ucraina, smettere di dare all'Ucraina qualsiasi cosa ed espellere i rifugiati ucraini'".

Koschmieder afferma che Kretschmer vuole assicurarsi il suo bacino di voti, soprattutto se si considera che l'AfD potrebbe ottenere circa il 30 per cento delle preferenze.

"Sta cercando di giocare su questo tema perché sa che è importante per la gente. Se dopo le elezioni statali si scopre che i partiti che si oppongono agli aiuti all'Ucraina ottengono buoni risultati e se i sondaggi post-elettorali mostrano che la questione era cruciale per molti elettori, questo avrà naturalmente un impatto sulla politica nazionale. Le elezioni federali si terranno nel 2025, se la coalizione durerà così a lungo", continua il politologo.

Koschmieder avverte che "se l'AfD otterrà un forte risultato nelle tre elezioni statali, i partiti democratici cominceranno a chiedersi il perché e cosa devono cambiare".

"Tuttavia, l'influenza dei governi statali al di fuori dei loro confini è piuttosto limitata, a meno che non agiscano attraverso il Bundesrat (il Consiglio federale) - continua Koschmieder -. Ma anche nel Bundesrat, l'influenza combinata dei tre Stati è minima".

È possibile una coalizione tra Bsw e AfD?

Si prevede che l'AfD risulti il partito più forte almeno in Sassonia e che faccia molto bene in Brandeburgo e Turingia. Ma è improbabile che riesca a conquistare il 50 per cento necessario per ottenere la maggioranza per formare il governo.

Tuttavia, anche se l'AfD non entrerà nel governo, secondo Koschmieder potrà comunque esercitare una grande influenza. Sebbene la Cdu abbia escluso la possibilità di formare una coalizione con l'AfD sia a livello locale che federale, potrebbe potenzialmente fare marcia indietro su questa promessa.

In alternativa, afferma il politologo, "è possibile che, ad esempio, la Cdu e l'AfD ottengano insieme più del 50 per cento in uno degli Stati. In tal caso sarebbe impossibile formare un governo senza uno di questi due partiti, che potrebbero ovviamente avanzare richieste molto forti durante i negoziati, dicendo: 'Entreremo nel governo solo se accetterete questo o quello'". Tali richieste potrebbero includere l'interruzione delle forniture di armi all'Ucraina.

AfD poster in Zittau, reading (German): "We secure peace" Liv Stroud

Koschmieder afferma che è anche possibile che il Bsw entri nel governo e che la leader Sahra Wagenknecht ha già detto che interverrà nei negoziati a livello statale e spingerà affinché le questioni di politica nazionale ed estera facciano parte dei colloqui.

"Potrebbe dire: 'Entreremo in una coalizione solo se l'accordo includerà l'impegno del governo statale a sostenere determinate cose'. Anche se i governi statali non hanno alcuna autorità in materia di politica estera o di decisioni su aiuti o armi per l'Ucraina, potrebbe comunque spingere per ottenere qualcosa come un'iniziativa del Bundesrat che dichiari che la Germania dovrebbe smettere di fornire armi all'Ucraina. È probabile".

Tuttavia, in caso di disaccordo all'interno di una coalizione, il Bundesrat si astiene. Ciò significa che l'AfD, in coalizione con un altro partito come la Cdu o il Bsw, non voterebbe su alcune questioni, anche se tutti e tre gli Stati fossero governati dall'AfD, cosa che Koschmieder ritiene molto improbabile.

L'AfD è davvero una minaccia?

Koschmieder afferma che "l'AfD avrà influenza solo se altri partiti formeranno una coalizione con loro o se la Cdu adotterà le posizioni dell'AfD. In tal caso, l'AfD potrebbe avere un impatto negativo duraturo sulla democrazia. Ma se la Cdu non lo farà, l'AfD rimarrà relativamente isolato. Anche se dovesse ottenere il 30 per cento dei voti, non sarà in grado di causare molti danni da solo".

PUBBLICITÀ

Questo però solo a livello federale. A livello statale, l'AfD potrebbe potenzialmente "causare molti danni all'interno degli Stati, danneggiando la democrazia a livello regionale, minando l'istruzione e distruggendo l'impegno politico".

Sia il Bsw che l'AfD sono scettici nei confronti dell'energia verde, ma se l'AfD dovesse ottenere buoni risultati alle prossime elezioni, i suoi leader "potrebbero ritardare l'eliminazione del carbone perché non vogliono rischiare la disoccupazione o i cambiamenti strutturali nelle regioni carbonifere della Germania orientale. Questo riguarda tutta l'Europa, perché se la Germania continua a bruciare carbone o, in alternativa, investe di più nell'energia solare ed eolica, ciò avrà ripercussioni più ampie in tutto il continente", conclude Koschmieder.