Il partito ungherese Fidesz, al governo, ha dichiarato in un comunicato che "non ci sono scuse" per il comportamento dell'eurodeputato Balázs Győrffy, che ha rassegnato le sue dimissioni da tutte le cariche pubbliche

Un europarlamentare del partito Fidesz, Balázs Győrffy, si è dimesso dopo una discussione con una donna, degenerata in violenza. Győrffy era ubriaco

Venerdì il deputato ha annunciato di "lasciare tutte le posizioni pubbliche e Fidesz", il partito che ha governato in Ungheria per 14 anni ininterrotti, sotto la guida di Viktor Orbán.

"Ho fallito e quindi mi assumo tutte le responsabilità e le conseguenze del mio gesto", ha annunciato Győrffy in una dichiarazione sul suo account Facebook.

Le dimissioni in seguito al violento alterco

"Ieri sera ho avuto una discussione con una signora, ero ubriaco e, con mio grande rammarico, la discussione è degenerata in violenza", ha aggiunto. "Anche se purtroppo non ricordo cosa sia successo, quello che ho fatto è inaccettabile".

Aggiunge di non avere più un posto nella vita pubblica e di accettare le conseguenze legali delle sue azioni.

"Fidesz ha regole e valori chiari"

In un post su Facebook, Fidesz - che è rappresentato al Parlamento europeo da 11 legislatori, tra cui Győrffy - ha dichiarato: "Fidesz ha regole e valori chiari, e chi li viola non può essere un membro della nostra comunità. Non ci sono scuse per il comportamento di Balázs Győrffy. Chi agisce in modo così irresponsabile e inaccettabile, deve lasciare immediatamente la nostra comunità".

Fidesz si vanta di promuovere i cosiddetti valori cristiani "tradizionali", compresi i valori familiari convenzionali. La caduta di Győrffy arriva a meno di tre mesi dalla sua elezione al Parlamento europeo nelle elezioni europee di giugno. Si è anche dimesso dalla carica di presidente della Camera dell'Agricoltura ungherese (NAK), che presiedeva dal 2013.

I precedenti

Non è la prima volta che un eurodeputato di Fidesz è costretto a dimettersi per cattiva condotta. Nel bel mezzo della pandemia Covid 2020, l'eurodeputato Fidesz József Szájer si era dimesso dopo essere stato sorpreso dalla polizia a partecipare a quello che è stato descritto come un party gay a sfondo sessuale a Bruxelles. I procuratori hanno detto che è stato trovato con della droga nello zaino, secondo quanto riferito.

Da anni Fidesz viene criticato per la sua politica ostile nei confronti della comunità LGBTIQ+.