Di Euronews Agenzie: AP, EBU

Parlando alla nazione dallo Studio ovale, Biden ha affermato che la partecipazione è forte da entrambe le parti e che la posta in gioco delle elezioni è enorme, ma che la violenza non è mai la risposta

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in discorso trasmesso in tv in prima serata dallo Studio ovale, ha esortato gli americani a evitare ogni forma di violenza e a restare uniti per proteggere la democrazia. Le parole del capo di Stato arrivano all'indomani dell'attentato all'ex presidente Donald Trump: Biden ha affermato che le passioni politiche possono essere forti, ma che "le contrapposizioni della campagna elettorale dovrebbero rimanere sempre pacifiche, scongiurando atti di violenza. Il potere di cambiare l'America deve rimanere nelle mani del popolo, non in quelle di un aspirante assassino".

Una foto del ferimento dell'ex presidente Donald Trump Gene J. Puskar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Possiamo farcela - ha aggiunto Biden, affermando che la nazione è fondata su una democrazia che ha permesso alla ragione e all'equilibrio di prevalere sulla forza -. La democrazia americana, nella quale si parla in buona fede. La democrazia americana, nella quale lo stato di diritto è rispettato. Nella quale la decenza, la dignità, la correttezza non sono solo nozioni teoriche, ma realtà vive e concrete".

Nella giornata di domenica, Biden ha condannato il tentativo di assassinio del suo predecessore ritenendolo "contrario a tutto ciò che rappresentiamo come nazione" e ha dichiarato di aver ordinato un'inchiesta indipendente sui sistemi di sicurezza per capire come sia potuto accadere un simile attacco.

Donald Trump è stato colpito sabato all'orecchio destro mentre parlava ad un comizio a Butler, in Pennsylvania. L'attentatore è stato ucciso; altre due persone sono rimaste ferite nella sparatoria. Si ritiene che l'uomo - il ventenne Matthew Crooks, identificato dall'FBI - abbia usato un fucile semiautomatico AR-15. Il movente è ancora ignoto.

Un ex compagno di classe di Crooks lo ha descritto come una persona solitaria, che è stata vittima di bullismo a scuola: "Si sedeva da solo a pranzo ed era emarginato. Sapete come sono i ragazzi di oggi. Se vedono una persona del genere la prendono di mira, perché pensano che sia divertente. È il modo migliore che ho per descriverlo. È onestamente un po' triste", ha detto Jason Kohler.

L'ex first lady Melania Trump ha a sua volta pubblicato una dichiarazione online in cui condanna la sparatoria ed esorta gli americani a "restare al di sopra dell'odio". Ha quindi ringraziato gli agenti dei servizi segreti e le forze dell'ordine e ha definito l'assassino "un mostro. Quando ho visto quel proiettile colpire mio marito Donald, ho capito che la mia vita e quella di Barron erano sull'orlo di un cambiamento devastante", ha aggiunto.

Nel frattempo, la sicurezza è stata rafforzata per la Convention repubblicana, che si svolgerà nonostante la sparatoria a Milwaukee, dove lo stesso Trump è già arrivato. Scendendo dall'aereo ha alzato il pugno, come fatto subito dopo l'attentato: 'Dio mi ha salvato, non mi arrenderò mai". Alla Convention parteciperanno circa 2.400 delegati da tutto il Paese e si prevede che nomineranno Trump come candidato alle elezioni presidenziali di novembre.

Sul suo account su Truth, Trump ha dichiarato di aver inizialmente pianificato di ritardare lo spostamento alla convention, ma che alla fine parteciperà come ipotizzato inizialmente, poiché "non si può permettere che un potenziale assassino imponga cambiamenti nella programmazione".