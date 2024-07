Di Euronews

Alle 21 si disputa la seconda semifinale di Euro 2024, che vede affrontarsi Olanda e Inghilterra al BVB Stadion di Dortmund. Chi uscirà vincente da questo incontro dovrà affrontare la Spagna in finale.

I precedenti tra Olanda e Inghilterra

Per gli Orange è la sesta semifinale, mentre per l'Inghilterra è la quarta. Non una strada in discesa per entramble le squadre, che ai quarti hanno faticato: l'Inghilterra ha strappato il pareggio a 10 minuti dalla fine con Bukayo Saka prima di vincere ai rigori per 5-3 contro la Svizzera a Düsseldorf; i Paesi Bassi hanno invece vinto 2-1 a Berlino dopo essere andati sotto di un gol.

I due team si sono incontrati l'ultima volta il 6 giugno 2019, quando i Paesi Bassi hanno vinto 3-1 dopo i tempi supplementari in Uefa Nations League all'Estádio D. Afonso Henriques della città portoghese di Guimaraes.

Il percorso dei due team

Gli olandesi possono fare affidamento sulle buone performance di due interisti, Denzel Dumfries e in particolare Stefan De Vrij, che con un gol nel quarto di finale con la Turchia ha spianato la strada al team guidato da Koeman. Tra gli orange spicca anche la verve offensiva di Cody Gakpo che è a quota 3 reti in questo Europeo.

Dall'altra parte, il tecnico inglese Gareth Southgate ha trovato in Jordan Pickford un numero 1 di spessore. Il portiere dell'Everton si è laureato mvp di Inghilterra-Svizzera, riuscendo a decidere la lotteria dei rigori in favore della Nazionale dei Tre Leoni.

I commenti degli allenatori dopo i quarti

Intervistato dopo la vittoria dell'Olanda sulla Turchia. Ronald Koeman ha sottolineato come nessuno si aspettasse che l'exploit della sua squadra: "Non abbiamo forse affrontato le squadre più forti - ha detto - ma non è stato facile arrivare sin qui. L'Inghilterra ha grandi giocatori, ma anche noi ne abbiamo".

Dopo il successo dell'Inghilterra sulla Svizzera per 6-4 ai rigori, Southgate ha invece elogiato i suoi ragazzi: "Siamo riusciti a rimontare, mostrando carattere. Non si tratta solo di bel gioco (...) penso che abbiamo gestito bene la gara".

Nei precedenti scontri tra le due nazionali, l'Olanda è in vantaggio con 7 vittorie rispetto alle 6 dell'Inghilterra, mentre ci sono stati 9 pareggi.