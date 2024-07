Miglior attacco contro miglior difesa agli Europei in Germania finora. 36 i precedenti in competizioni Uefa: vittoria Francia in finale nell'84 e nei quarti a Euro 2000, che la Spagna ha ricambiato nel 2012. Ecco le quote e i numeri dell'incontro delle 21 a Monaco di Baviera

Riprende lo spettacolo degli Europei con una sfida che non è solo una semifinale ma una partita dei sogni, Spagna-Francia: si gioca alle 21 di questo martedì a Monaco di Baviera.

La marcia verso la finale di Berlino mette di fronte due squadre stellari, il miglior attacco contro la miglior difesa di Euro2024. La Spagna ha segnato 11 goal, più di chiunque altro, mentre la Francia ha subito un solo goal in cinque partite.

Spagna-Francia, i ruolini di marcia: solo vittorie per le Furie Rosse

Gli spagnoli arrivano al match dopo avere battuto tutte le squadre che hanno trovato sulla propria strada finora nel torneo in Germania, inclusa l'Italia.

Si sono classificati primi nel girone che comprendeva oltre agli azzurri (battuti 1 a 0), anche la Croazia (3 a 0) e l'Albania (1 a 0). Le Furie Rosse si sono poi sbarazzate della Georgia con 4 goal a uno e si sono esaltate nei quarti con il 2 a 1 ai supplementari contro i padroni di casa della Germania.

La Francia non è stata così convincente. Nel girone ha segnato solo su autogol (Austria-Francia 0-1) o su rigore (Francia-Polonia 1-1), oltre a un pareggio senza reti con i Paesi Bassi. È servita un'altra autorete per superare il Belgio negli ottavi e la lotteria dei calci di rigore per eliminare il Portogallo di Cristiano Ronaldo ai quarti.

I precedenti tra Spagna e Francia agli Europei

Francia e Spagna si sono incontrate 36 volte prima d'ora in competizioni Uefa.

Una volta è stato nella finale degli Europei nel 1984, quando la Francia si aggiudicò il torneo che aveva organizzato. La Francia si è ripetuta nel 2000, dopo avere sconfitto la Spagna ai quarti (e l'Italia in finale). La Spagna si è rifatta nel 2012 battendo i francesi ai quarti di finale e aggiudicandosi il trofeo (il torneo si giocò tra Polonia e Ucraina, altri tempi prime delle invasioni russe).

In generale, la Spagna ha un ruolino migliore ma i francesi hanno avuto la meglio nella Coppa del Mondo, con tre vittorie contro una e un pareggio.

l portiere spagnolo Luis Arconada subisce una rete dal francese Michel Platini durante la finale Francia-Spagna di Euro 1984 AP

Spagna favorita per bookmakers e algoritmi

Con una striscia di vittorie di cinque partite, il maggior numero di gol segnati e solo due subiti, nulla sembra in grado di fermare la squadra di Luis de La Fuente.

Ma le statistiche indicano una difficoltà della Spagna nel convertire il possesso palla in goal, soprattutto contro squadre esperta e difensivamente solide come la Francia, che può contare anche sulla velocità di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé per aprire spazi in contropiede.

La maggior parte delle quote riflette questo dato. La Spagna viene data per favorita, ma non con un margine schiacciante. L'algoritmo Opta assegna alla Spagna il 49,7 per cento di possibilità di raggiungere la finale contro il 50,21 della Francia, nel testa a testa. Un altro fattore di incertezza è che la Spagna giocherà senza Pedri infortunato e Carvajal squalificato.

Il gol di Mikel Merino che ha dato la vittoria ai supplementari alla Spagna sulla Germania nei quarti di finale di Euro2024 AP/Ariel Schalit

Fofana ribatte alle critiche, Cucurella mette in guardia sulla velocità della Francia

Marc Cucurella è stato uno dei migliori giocatori della Spagna a Euro 2024, percorrendo ben 44 chilometri su e giù sulla fascia con una velocità massima di oltre 33 km/h.

Tuttavia, il terzino sinistro del Chelsea ha dichiarato che contenere i migliori velocisti francesi non sarà un compito facile. "Hanno giocatori molto veloci davanti. Vogliono sfruttare questo aspetto e credo che la partita sarà molto concentrata per 90 minuti o per quanto durerà".

"Penso che se saremo attenti a questo aspetto. Se recuperiamo velocemente la palla quando la perdiamo, penso che avremo buone possibilità", ha detto domenica.

Theo Hernandez festeggia dopo aver segnato il rigore finale dopo il quarto di finale vinto dalla Francia contro il Portogallo AP Photo

Nella squadra francese, Youssouf Fofana, ha risposto alle critiche ricevute dalla squadra dicendo: "Non mi interessa". Ha inoltre invitato tutti i media francesi a sostenere i Bleus.

"Non so perché andare a cercare quel qualcosa in più ora che siamo tra le migliori quattro. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione ed evitare di dire che un ragazzo sta sottoperformando o che lo stile di gioco non è bello".

Spagna-Francia, un match da record: in palio quarto titolo europeo e striscia di vittorie più lunga

Una vittoria lancerebbe la Spagna verso il quarto titolo europeo, diventando la squadra più vincente nella storia degli Europei (1964, 2008, 2012). Attualmente condivide il record con la Germania (1972, 1980, 1996), con tre coppe a testa.

Se la Spagna battesse la Francia, diventerebbe anche la prima squadra a vincere sei partite consecutive in un singolo torneo europeo. Dal canto suo, la Francia, battendo gli spagnoli, potrebbe puntare al suo terzo titolo europeo (dopo 1984 e 2000).