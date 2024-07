Diritti d'autore Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Lo spagnolo Lamine Yamal festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della Spagna durante la semifinale degli Euro 2024 contro la Francia - Diritti d'autore Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Lo spagnolo Lamine Yamal festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della Spagna durante la semifinale degli Euro 2024 contro la Francia - Diritti d'autore Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Le Furie Rosse hanno sconfitto Les Bleus in una partita di altissimo livello. Attesa per la semifinale del 10 luglio tra Inghilterra e Olanda per scoprire i rivali della Spagna nel match decisivo di domenica 14 luglio