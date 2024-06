Le esercitazioni si sono svolte dal 7 al 20 giugno. La Svezia ha preso parte alle Baltops per la prima volta a giugno come membro a pieno titolo della Nato, dopo aver aderito all'Alleanza all'inizio di quest'anno

Sono circa 9mila i soldati di venti Paesi Nato partecipanti alle esercitazioni militari Baltops di questo mese nella regione del Mar Baltico. Per la prima volta come membro a pieno titolo dell'Alleanza anche la Svezia dopo aver aderito alla Nato a marzo di quest'anno. Il periodo addestrativo ha previsto l'impiego di circa 50 navi della Marina e 45 tra aerei ed elicotteri.

Le esercitazioni Nato nel Mar Baltico

Le settimane di addestramento hanno compreso sminamento in mare, individuazione di sottomarini e sbarchi. Le esercitazioni di Marina, aeronautica e truppe di terra si sono svolte nel Mar Baltico, in Svezia e nell'isola di Gotland, in Lituania, Polonia e Germania. Una regione considerata strategicamente sensibile a partire dallo scoppio della guerra in Ucraina per gli importanti gasdotti che attraversano i fondali dalla Russia, dalla Norvegia verso la Germania, la Polonia e altri Paesi europei.

I Paesi Nato partecipanti a Baltops

Con il numero record di uomini e mezzi impiegati, a partecipare dal 7 al 20 giugno le forze di difesa di Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.