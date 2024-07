Kamala Harris deve ancora essere formalmente nominata dal partito alla convention che si terrà a Chicago tra qualche settimana e non si sa ancora se affronterà uno sfidante

L'eredità di Joe Biden è "ineguagliata nella storia moderna", ha dichiarato la sua vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris nel suo primo discorso dopo l'annuncio di domenica da parte di Biden di volersi ritirare dalla corsa alle elezioni presidenziali.

Nel corso di un evento tenutosi lunedì a Washington per celebrare gli atleti dei campionati universitari, non ha fatto alcun riferimento alla sua candidatura o all'appoggio di Biden, parlando invece delle qualità di quest'ultimo.

"L'eredità di risultati ottenuti da Joe Biden negli ultimi tre anni non ha eguali nella storia moderna", ha detto. "In un solo mandato, ha fatto di più della maggior parte dei presidenti che sono rimasti in carica per otto anni".

Harris ha ricordato l'onestà, l'integrità, l'impegno verso la fede e la famiglia e il profondo amore per il Paese di Biden.

"Sono testimone in prima persona del fatto che ogni giorno il nostro presidente si batte per il popolo americano, e siamo profondamente grati per il suo servizio alla nostra nazione", ha concluso.

Una candidatura ancora da confermare

Harris deve ancora essere formalmente nominata dal partito democratico alla convention che si terrà a Chicago tra qualche settimana e non si sa ancora se dovrà affrontare uno sfidante.

Tuttavia, la combinazione tra la sua attuale posizione, il sostegno di Biden e la stanchezza collettiva per lo sforzo di farlo ritirare renderanno difficile per gli altri candidati spiegare perché dovrebbe lottare per la nomination - soprattutto perché, se eletta nello scontro contro Donald Trump, sarebbe la prima donna presidente della nazione e il secondo presidente nero.