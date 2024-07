Biden non molla: "Solo Dio può togliermi dalla corsa presidenziale"

Di Euronews

Biden ha negato l'ntenzione di abbandonare la corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Il presidente Usa è stato molto chiaro: "Sono la persona più qualificata per stare qui e so come ottenere le cose"

"Solo un brutto episodio": così Joe Biden dopo la disastrosa performance nel dibattito presidenziale della scorsa settimana. Il presidente degli Stati Uniti ha fornito maggiori dettagli su come si sentiva al momento del confronto, sostenendo di essere affaticato da una malattia - un raffreddore, ha detto - e di aver persino fatto un test Covid-19.

Nella sua chiacchierata con George Stephanopoulos della "ABC" ha attaccato l'avversario Donald Trump, definendolo "un bugiardo patologico, ha mentito 28 volte durante il dibattito".

Quando gli è stato chiesto se avesse intenzione diabbandonare la corsa alla presidenza degli Stati Uniti, Biden è stato molto chiaro e conciso: "Sono la persona più qualificata per stare qui e so come ottenere le cose".

Biden: "Chi meglio di me...?"

Biden ha anche rilanciato, ponendo degli interrogativi retorici all'intervistatore, argomentando sulla sua posizione e sulle sue decisioni in politica estera nel corso degli anni: "Chi sarà in grado di tenere insieme la Nato come me? Chi sarà in grado di tenere l'area del Pacifico in una posizione in cui, almeno, teniamo sotto controllo la presenza della Cina? Chi lo farà? Chi ha questa portata?".

"Solo Dio potrebbe togliermi dalla corsa presidenziale e non accadrà" ha aggiunto, escludendo di volersi ritirare dalla corsa presidenziale.

A Biden è stato chiesto un parere sul report del Washington Post, che ha riportato la posizione del senatore democratico Mark Warner e dell'invito a dimettersi, rivolto a Biden, a dimettersi. Il presidente statunitense ha risposto che rispetta il punto di vista, ma che non lo condivide. Questo non è stato l'unico invito a ritirarsi dalla corsa presidenziale, anche il New York Times ha lanciato un appello pubblico a Biden perché faccia un passo indietro.