L'infezione ha costretto il presidente a mettere in pausa la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 5 novembre. Mercoledì Biden era a Las Vegas e ora è entrato in autoisolamento

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, già sotto pressione da parte dei colleghi democratici che gli chiedono di abbandonare la corsa presidenziale preoccupati del suo stato psicofisico, è risultato positivo al Covid-19 mentre era in visita a Las Vegas, mercoledì. La Casa Bianca ha dichiarato che Biden, 81 anni, accusa solo lievi sintomi - rinorrea, tosse e malessere generale - e ha deciso di mettere in pausa la campagna elettorale per autoisolarsi nella sua casa in Delaware, da dove continuerà a svolgere i suoi doveri istituzionali. A dare per prima la notizia la presidente e amministratrice delegata dell'importante organizzazione per i diritti civili degli ispanici UnidosUS, Janet Murguía, aprendo un incontro durante il quale il presidente doveva tenere un discorso. Durante la giornata di mercoledì il presidente si era già recato al ristorante Original lindo michoacan di Las Vegas, dove aveva salutato i commensali e aveva rilasciato un'intervista con Univision. Non è la prima volta che Biden risulta positivo al Covid-19. L'ultima volta che si è ammalato era il luglio 2022: in quel caso il presidente era risultato negativo al test di controllo pochi giorni dopo aver contratto l'infezione, per poi avere una breve ricaduta.