L'esito delle elezioni generali di giovedì potrebbe portare al blocco del piano di deportazione dei migranti in Ruanda, con una vittoria dei laburisti. Gli attivisti hanno messo in guardia i labour dall'imitare la linea dura dei conservatori in materia di immigrazione

PUBBLICITÀ

Mentre il Regno Unito si prepara alle elezioni generali e probabilmente, secondo i sondaggi, a un cambio di governo per la prima volta in 14 anni, il piano dei conservatori di deportare i richiedenti asilo nel Paese dell'Africa orientale, il Ruanda, sembra destinato a subire una battuta d'arresto.

La proposta, annunciata per la prima volta nell'aprile 2022 come risposta al crescente numero di migranti che attraversano la Manica su piccole imbarcazioni, è stata ritenuta illegale dalla Corte Suprema del Regno Unito. Ma il primo ministro Rishi Sunak ha aggirato gli ostacoli legali facendo approvare ad aprile una legge che considera il Ruanda un Paese sicuro.

Sunak ha dichiarato che i voli di trasferimento dei richiedenti asilo verso il Ruanda saranno effettuati se sarà rieletto.

I laburisti hanno promesso di eliminare il piano di deportazione

Ma con i laburisti in vantaggio e che hanno giurato di eliminare il piano di deportazione, un cambiamento nelle politiche migratorie del Regno Unito sembra imminente.

Per Faheem, un richiedente asilo afghano che ha trascorso due anni nel Regno Unito, un cambiamento ai vertici del governo è assolutamente necessario per proteggere coloro che cercano rifugio nel Paese.

"Questo primo ministro dice a tutti i nuovi arrivati che non possono restare - non ti do il permesso di soggiorno nel Regno Unito, ti rimando in Ruanda", ha detto a Euronews Faheem, il cui fratello è stato ucciso dai talebani. "Questo non va bene per me. Il Ruanda, l'Afghanistan sono la stessa cosa per me". Il piano prevede che le richieste di protezione dei richiedenti asilo espulsi vengano esaminate in Ruanda, dove rimarrebbero in caso di esito positivo.

Il piano ha suscitato ampie critiche da parte dei partiti di opposizione e dei difensori dei diritti umani. Sunak sostiene che la politica funzionerebbe come deterrente per impedire ai migranti di intraprendere la pericolosa traversata del canale dalla costa francese.

"In realtà, le prove della ricerca suggeriscono che l'effetto deterrente è piuttosto ridotto", ha dichiarato a Euronews il dottor Ben Brindle dell'Osservatorio sulle migrazioni dell'Università di Oxford. "E questo perché, almeno nel caso dello schema Regno Unito-Rwanda, solo poche centinaia di persone verrebbero inviate in Ruanda. Quindi, quando un richiedente asilo sta valutando se venire nel Regno Unito, il rischio che venga mandato in un Paese terzo è in realtà molto basso".

Timori per un'eventuale linea dura dei laburisti sull'immigrazione

Fizza Qureshi, direttore generale dell'organizzazione benefica Migrants' Rights Network, pur accogliendo con favore le proposte laburiste di porre fine alla politica sul Ruanda, afferma che il partito deve fare attenzione a non assecondare la linea dura della destra sull'immigrazione nel tentativo di placare gli elettori. "Siamo ovviamente favorevoli all'abolizione del piano per il Ruanda nella sua interezza, ma siamo preoccupati che venga introdotta un'alternativa", ha dichiarato Qureshi a Euronews.

"Quindi, mentre il Ruanda è ancora un problema ed è stato identificato come un Paese non sicuro per molti individui, siamo preoccupati che un altro Paese venga preso in considerazione dai laburisti. E lo sappiamo perché sono già in corso accordi bilaterali (...) tra Bangladesh e Regno Unito, e con l'India". A maggio, il governo britannico ha firmato un accordo con il Bangladesh per accelerare il rimpatrio dei migranti.

I laburisti propongono migliori controlli sull'immigrazione e una maggiore cooperazione con la Francia, nel tentativo di contrastare le reti di trafficanti di persone che attraversano la Manica. Ma con le elezioni britanniche incastrate tra due tornate di elezioni legislative in Francia - dove il Rassemblement national di estrema destra punta a entrare nel governo - gli esperti dicono che la cooperazione con Parigi potrebbe diventare più difficile.

"La Francia ha interesse a combattere l'immigrazione e la criminalità, ma non ha interesse a impedire che gli immigrati lascino la Francia e raggiungano il Regno Unito", ha dichiarato Ian Bond del Centre of European Research. "Sospetto che questo possa essere un problema ancora maggiore se la Francia avrà un governo più di destra dopo il secondo turno delle elezioni".

I laburisti e i conservatori promettono di ridurre l'immigrazione netta

Sunak e Starmer hanno entrambi dichiarato di voler ridurre l'immigrazione netta complessiva - compresa quella legale - ma hanno approcci diversi per raggiungere questo obiettivo.

"I conservatori cercherebbero di limitare l'offerta di visti e lo farebbero ponendo un tetto massimo annuale alle concessioni di visti per lavoro e famiglia", ha spiegato il dottor Brindle.

"Per i laburisti, si tratta piuttosto di limitare la domanda di visti, e lo farebbero collegando la politica delle competenze a quella dell'immigrazione, in modo che i datori di lavoro e i settori che richiedono un numero elevato di visti di lavoro debbano mettere in atto piani di formazione della forza lavoro per colmare le carenze di competenze con lavoratori già presenti nel Regno Unito".

Dopo la Brexit, il numero di persone che emigrano nel Regno Unito dall'Ue è crollato, mentre l'immigrazione esterna all'Ue è aumentata vertiginosamente.

La proposta dei partiti di ridurre la migrazione netta ha quindi sollevato interrogativi sul potenziale impatto sulla carenza di manodopera in settori critici come quello sanitario.

"Se ci sono meno persone che vengono a lavorare in questo tipo di mansioni, ci si chiede come possano essere occupati i posti vacanti", ha spiegato il dottor Brindle. "Ora, non è necessario ricorrere all'immigrazione, ma bisognerà fare qualcos'altro, come migliorare la retribuzione e le condizioni di lavoro in questi impieghi per renderli più attraenti per le persone che sono già nel Paese".