Il patrimonio dell'Unesco riapre al pubblico dopo essere stato vandalizzato da un gruppo di eco-attivisti. Il direttore del National Heritage ha espresso il suo rammarico per l'atto, ma ha rassicurato: "i monoliti sono intatti"

Stonehenge è stato riaperto al pubblico dopo essere stato ripulito dalla vernice arancione utilizzata dagli attivisti di Just Stop Oil mercoledì.

Il sito patrimonio dell'Unesco era stato preso di mira dal gruppo ambientalista che punta a siti di interesse storico culturale per denunciare i rischi del cambiamento climatico.

Ma "gli operai hanno ripulito le pietre e i monoliti di circa 4.500 anni fa erano visibilmente intatti", ha dichiarato Nick Merriman, direttore generale dell'English Heritage.

"È difficile da capire e siamo profondamente rattristati", ha raccontato Merriman a Radio 4 della BBC. "È un atto di vandalismo nei confronti di uno dei monumenti antichi più famosi al mondo".

Un uomo di 73 anni e una donna di 21 anni sono stati rilasciati su cauzione giovedì dopo essere stati arrestati mercoledì con l'accusa di vandalismo e danneggiamento di un monumento antico.

Just Stop Oil si ha rivendicato la responsabilità dell'atto mercoledì e ha pubblicato un video in cui si vedono due persone spruzzare una densa nuvola arancione con un estintore sulle pietre.

Gli attivisti hanno scavalcato il cordone di protezione che impedisce ai turisti di avvicinarsi al sito storico e hanno messo in atto la loro protesta. Le persone radunate sul posto hanno iniziato a urlare e chiedere agli attivisti di fermarsi, mentre alcune persone hanno raggiunto i due per cercare di fermarli afferrandoli per le braccia.

Centinaia di persone riunite a Stonehenge per celebrare il solstizio d'estate, foto d'archivio, 21 giugno 2023

La riapertura di Stonehenge darà la possibilità alle centinaia di turisti, spiritisti, druidi e adoratori del sole che ogni anno si radunano nell'area di celebrare il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno nell'emisfero boreale.

Stonehenge è stata costruita su una pianura spazzata nel sud dell'Inghilterra in più fasi a partire da 5mila anni fa. La sua origine e il suo scopo rimangono un mistero, anche se il cerchio di pietre si allinea con l'alba del solstizio d'estate e il tramonto del solstizio d'inverno, attirando folle di spiritisti, druidi e adoratori del sole.