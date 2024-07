Sei cose da sapere sui risultati delle elezioni nel Regno Unito

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Non solo la schiacciante vittoria dei laburisti, le elezioni nel Regno Unito hanno portato anche a un nuovo scenario nella politica oltremanica

Dopo aver ottenuto una delle più grandi vittorie elettorali della storia del suo partito, il leader laburista Keir Starmer sarà chiamato a formare un governo e a nominare i ministri già oggi, venerdì 5 luglio.

Ecco sei cose da sapere su una notte che ha visto una trasformazione, se non un bagno di sangue, nella politica del Regno Unito, con otto segretari di Gabinetto che hanno perso il loro posto.

1. Gli elettori volevano il cambiamento e hanno ottenuto una vittoria storica

Il partito laburista di centro-sinistra ha vinto in tutto il Paese, più che raddoppiando il numero dei suoi deputati e assicurandosi una maggioranza paragonabile a quella ottenuta da Tony Blair nel 1997.

Starmer si è ripreso il "muro rosso" del nord dell'Inghilterra, cuore della sinistra, che era stato conquistato dalla trionfale vittoria del conservatore Boris Johnson nel 2019, e non solo.

I conservatori sembrano destinati a rimanere con appena 154 seggi, meno della metà di quelli ottenuti nel 2019, secondo una proiezione della Bbc pubblicata intorno alle 3.30 ora locale.

Ciò fa seguito a molteplici perdite nei tradizionali territori di riferimento, come le contee intorno a Londra. Finchley, ex seggio di Margaret Thatcher, ha ora un deputato laburista.

Gli elettori hanno inviato un chiaro segnale dopo cinque anni di politica britannica che hanno visto numerosi scandali e dimissioni, tra cui quelle di due primi ministri: Boris Johnson e Liz Truss.

A parte la promessa pre-elettorale di Boris di "portare a termine la Brexit", ci sono stati pochi progressi politici, non aiutati da un continuo ricambio di personale di alto livello.

L'energia di Westminster si è concentrata più sugli scandali e sui sotterfugi che sul costo della vita o sull'assistenza sanitaria.

In un discorso di vittoria, Starmer ha chiesto di "porre fine alla politica della performance e di tornare alla politica come servizio pubblico", tracciando un contrasto tra la teatralità di Johnson e il suo stile più sobrio.

Ora si trova in una posizione unica. Nel sistema politico del Regno Unito, ci sono pochi controlli costituzionali su un leader che controlla la Camera dei Comuni, tanto più dopo la Brexit.

L'elettorato sembra volere il cambiamento promesso da Starmer. La domanda è se il Labour, non proprio immune dai suoi intrighi e dalla sua guerra interna, sia in grado di realizzarlo.

2. Teste di alto profilo rotolate

I conservatori hanno perso centinaia di legislatori e molti politici di alto livello hanno perso il loro lavoro.

Tra questi ci sono ministri in carica o ex ministri di Gabinetto come Robert Buckland, Penny Mordaunt e Grant Shapps.

Un altro sconfitto è stato Jacob Rees-Mogg, un Brexiteer di alto profilo e fedelissimo di Johnson che si è guadagnato la notorietà per il suo approccio rilassato alla prospettiva di uscire dall'Ue senza un accordo. Rees-Mogg ha perso il suo seggio nel Somerset, nonostante avesse una maggioranza di oltre 14.000 voti nel 2019.

Jeremy Hunt ha mantenuto il suo seggio nel Surrey sud-occidentale con una maggioranza risicata di meno di mille persone, evitando così di essere il primo ministro delle Finanze in carica a perdere il proprio seggio.

Al momento della pubblicazione, non è ancora chiaro se Truss, il cui mandato di primo ministro - appena 49 giorni - è stato notoriamente più breve della vita di una lattuga, abbia mantenuto il suo seggio nel South West Norfolk.

Per non parlare dei grandi nomi che stanno scomparendo senza affrontare il dramma elettorale, tra cui l'ex Primo Ministro Theresa May, anche se i media hanno riportato giovedì sera che sarà nominata legislatore alla Camera dei Lord.

L'espressione "nave che affonda" non rende giustizia.

Secondo un'analisi, il tasso di sopravvivenza dei parlamentari conservatori era di circa il 41 per cento. Come notano i professori di politica Philip Cowley e Matthew Bailey, si tratta di un dato leggermente peggiore rispetto alle prospettive dei passeggeri di seconda classe del Titanic, il 42 per cento dei quali è sopravvissuto.

3. Al di là dei titoli dei giornali, ci sono stati molti altri vincitori e vinti

Anche in un sistema dominato da due partiti, c'è molto di più da segnalare rispetto alle cifre dei titoli.

Il Partito Nazionale Scozzese sembra aver perso la sua presa sulla politica di Westminster a nord del confine. Potrebbe rimanere con soli sei deputati, dopo aver conquistato 48 dei 59 seggi scozzesi nel 2019. Ciò fa seguito a una serie di scandali e cambi di leadership del partito, tra cui la perdita di Nicola Sturgeon.

I liberaldemocratici, quasi spazzati via dopo essere entrati in un governo di coalizione dal 2010 al 2015, dovrebbero passare da soli 11 seggi nel 2019 a circa 60, riportando il partito centrista al suo ruolo più familiare di terza forza a Westminster.

Nel suo discorso di vittoria nelle prime ore, il leader dei LibDem Ed Davey ha parlato di elettori che si sono sentiti "delusi, dati per scontati e desiderosi di un cambiamento" a causa delle lunghe attese per le ambulanze e i medici di famiglia e dei fiumi pieni di liquami.

Un altro grande vincitore della serata è stato Nigel Farage, il populista di destra che ha guidato il Partito per l'Indipendenza del Regno Unito che ha spinto per la Brexit.

Il suo partito di destra Reform Party potrebbe conquistare quattro seggi, compreso quello di Farage. Sembra anche che abbia avuto un'influenza significativa deviando la base degli elettori conservatori, che è costata a Sunak seggi come Darlington.

Nel frattempo Jeremy Corbyn, l'ex leader laburista espulso in seguito a uno scandalo di antisemitismo, ha vinto con successo la candidatura a deputato indipendente nella circoscrizione di Londra Nord, che detiene dagli anni Ottanta.

Spesso ribelle anche quando era un deputato laburista, ora potrebbe rivelarsi una spina nel fianco di Starmer se non si riconcilia.

4. Il sistema politico britannico può essere brutale

Il Regno Unito è forse l'unico in Europa ad avere un sistema di elezione al primo turno per la legislatura: chi ottiene il maggior numero di voti si aggiudica il seggio.

Molti sottolineano l'iniquità di questo sistema per i partiti più piccoli, come Reform o i Verdi, che raccolgono molti voti ma hanno pochi seggi.

Ma quando gli elettori sono allineati e pronti a votare in modo tattico, il sistema di Westminster può dare risultati radicali, se non brutali.

5. La rivoluzione della Brexit ha mangiato i suoi figli

Queste sono state le prime elezioni generali nel Regno Unito da quando il Regno Unito ha formalmente lasciato l'Ue.

La Brexit è stata spesso descritta come una rivoluzione e, come ha notato Pierre Vergniaud, le rivoluzioni hanno l'abitudine di divorare i propri figli.

I conservatori che hanno guidato la Brexit - Johnson, Rees-Mogg, Michael Gove - sono ora tutti fuori dalla Camera dei Comuni, mentre Sunak, un importante leaver, sembra ferito a morte.

Non ci sarà alcuna inversione di rotta sulla politica: Starmer, pur essendo favorevole al remain, ha escluso la possibilità di rientrare nel mercato unico o nell'unione doganale dell'Ue.

Ma, non vincolato da Bruxelles, si trova ora a dover prendere una serie di decisioni cruciali sul modello economico del Regno Unito e sul suo posto nel mondo.

Sarà lui, e non i responsabili della Brexit, a doverle prendere.

6. I conservatori si trovano di fronte a scelte difficili

C'è un bivio per i conservatori, il partito di governo dominante nel Regno Unito negli ultimi due secoli, che ha subito una sconfitta storica, mai vista dal 1832.

Robert Buckland, ex ministro, ha offerto un suggerimento per il futuro dopo aver perso il suo seggio in un significativo passaggio ai laburisti.

Buckland ha dichiarato alla Bbc di essere "stufo della politica della performance" e che il partito deve "tornare all'etica del fare bene le cose".

Penny Mordaunt, un'altra conservatrice di alto livello che ha perso stasera, ha esortato a tornare al centro.

"Il rinnovamento non si otterrà parlando a una fetta sempre più piccola di noi stessi, ma facendoci guidare dalla gente di questo Paese. I nostri valori devono essere quelli del popolo", ha detto.

Ma sono disponibili altre opzioni.

In Francia, il partito di centro-destra è stato lacerato da una disputa sull'opportunità di unire le forze con il Rassemblement National, partito di estrema destra.

Lo stesso potrebbe accadere ai conservatori del Regno Unito, che si trovano ad affrontare le pressioni elettorali della Riforma.

Chiunque sarà il prossimo leader dei conservatori - e ora c'è solo una lista di 150 candidati tra cui scegliere - avrà alcuni difficili dilemmi da risolvere.