Di Euronews

Bersaglati anche dopositi di petrolio nella repubblica di Adighezia e Tambov. L'Ucraina non ha ancora rivendicato gli attacchi

PUBBLICITÀ

Cinque feriti e almeno una persona uccisa in seguito a un attacco di droni nella notte tra giovedì e venerdì a Krasnodar, riferiscono le autorità locali della regione sud occidentale della Russia.

"Purtroppo una bambina di sei anni è morta per ferite in ospedale in seguito a un attacco di droni a Primorsko-Akhtarsk", ha detto il governatore Venyamin Kondratyev su Telegram. "Il regime di Kiev ha fatto un nuovo tentativo di attaccare siti civili sul territorio della regione con i droni".

Altri attacchi di droni nella repubblica di Adighezia e nella regione centrale di Tambov avrebbero incendiato diversi depositi di petrolio.

Il regime di Kiev ha fatto un nuovo tentativo di attaccare siti civili sul territorio della regione con i droni Venyamin Kondratyev Governatore della regione di Krasnodar

Sebbene Kiev non ne abbia ancora rivendicato la responsabilità, l'Ucraina ha già colpito in passato siti energetici russi e preso di mira le sue infrastrutture.

Nella notte tra giovedì e venerdì, la difesa aerea russa ha invece intercettato dieci droni lanciati su Rostov e sul Don, a sud del Paese. A ripoprtarlo è il governatore dell'oblast Vasily Golubev, che ha denunciato anche un grande incendio ai margini della città provocato dai detriti di un drone. Non si sono registrate vittime né feriti.

Il Ministero della Difesa russo ha invece diffuso un video di unità che utilizzano droni terrestri per attaccare le posizioni ucraine in direzione di Donetsk.

Il comunicato del Ministero afferma inoltre che gli operatori di droni Fpv hanno continuamente sorvegliato le posizioni delle Forze armate ucraine sulla riva destra del fiume Dneper.

L'esercito ucraino in difficoltà

Sul fronte ucraino, Mosca sta avanzando nel Donetsk, con l'esercito di Kiev che giovedì si è ritirato dalla periferia di Chasiv Yar, uno snodo strategico per la difesa della regione. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato in un intervista a Bloomberg che almeno 14 brigate non hanno armi per combattere.

Dopo mesi di bombardamenti russi, la città è ormai ridotta in macerie. Prima della guerra contava circa 12mila abitanti. La sua caduta metterebbe in pericolo le città vicine, comprometterebbe le vie di rifornimento ucraine e avvicinerebbe la Russia alla conquista del Donetsk.

La posizione difensiva dell'Ucraina nella cittadina orientale è stata "distrutta", secondo il portavoce militare ucraino Nazar Voloshyn. Ha anche detto che se le truppe fossero rimaste nell'area le perdite sarebbero state alte.

Oleh Shriaiev, comandante di un battaglione di stanza nell'area, ha dichiarato che le truppe russe sono in numero superiore di dieci a uno rispetto alle forze ucraine. Ha aggiunto che la Russia ha effettuato quasi 1.300 attacchi, ha sparato quasi 130 bombe plananti e ha effettuato 44 assalti di terra solo nell'ultima settimana.