Gli azzurri battono la Scozia all'Olimpico per la prima volta dopo 11 anni e portano a casa anche la prima vittoria in questa edizione del Sei Nazioni. Battuta d'arresto per la corsa degli scozzesi

L'Italia ha vinto una partita del Sei Nazioni in casa per la prima volta in 11 anni, superando la Scozia per 31-29 in uno Stadio Olimpico tutto esaurito. La vittoria che l'Italia aveva minacciato di ottenere ma che aveva sprecato contro l'Inghilterra e la Francia il mese scorso si è finalmente concretizzata. Gli Azzurri hanno dovuto rimontare da 22-10 dopo 35 minuti di gioco.

L'Italia ha segnato i successivi 21 punti per tornare in vantaggio al 57esimo. La Scozia ha segnato la quarta meta in bonus a due minuti dalla fine e ha cercato la vittoria di cui aveva disperatamente bisogno per rimanere in corsa per il titolo. Gli scozzesi hanno collezionato 28 fasi e l'orologio è andato in rosso mentre si muovevano verso l'alto, fino a quando l'offload di Blair Kinghorn a Sam Skinner non è stato messo a terra e l'Italia si è finalmente assicurata una vittoria preziosa.

Gli italiani si sono accasciati su se stessi in lacrime, mentre il pubblico di 69.689 spettatori esplodeva. "Abbiamo dato tutto e non potrei essere più orgoglioso", ha dichiarato il capitano dell'Italia Michele Lamaro all'emittente ITV. "Credo al cento per cento che questa squadra possa giocare partite come questa, lo abbiamo dimostrato due settimane fa contro la Francia. Dobbiamo ancora migliorare molto, ma portare a casa una vittoria a Roma è incredibile", ha aggiunto

Si tratta della prima vittoria casalinga dell'Italia in campionato dal 2013. Si è conclusa la serie di 26 sconfitte in casa e 30 all'Olimpico. L'Italia ha ottenuto il maggior numero di successi nel Sei Nazioni contro la Scozia, ma questa ottava vittoria è arrivata nove anni dopo l'ultima contro gli scozzesi.La sconfitta ha spento le speranze di titolo della Scozia, che partiva a Roma come favorita di 18 punti.