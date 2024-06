Di euronews

Con il pareggio di domenica Germania e Svizzera sono le due squadre del gruppo A che passano agli ottavi, fuori dagli europei Ungheria e Scozia. Due giornate di squalifica al calciatore albanese di origini kosovare Mirlind Daku per i cori anti Serbia

Nella giornata di domenica la Germania ha pareggiato uno a uno con la Svizzera. Il risultato ha consentito a entrambe le squadre di qualificarsi alla fase successiva del torneo, classificandosi prima e seconda nel gruppo A.

L'Ungheria ha sconfitto la Scozia uno a zero ma con tre punti a testa nel tabellone finale del gruppo, quella di domenica è stata l'ultima partita degli europei per entrambe le squadre.

Euro 24: cori anti Serbia, due turni di stop al giocatore albanese di origini kosovare Daku

Due giornate di squalifica sono state date al calciatore Mirlind Daku, attaccante kosovaro/albanese che gioca per la nazionale di Sylvinho, entrato nei minuti finali del match contro i croati.

Al termine della partita aveva intonato con tanto di megafono, rivolgendosi ai tifosi, cori nazionalisti anti-Serbia e anti-Macedonia del Nord. In una nota l'Uefa sottolinea che il provvedimento nei confronti di Daku è stato preso per "violazione delle regole basiche di comportamento e l'utilizzo di un evento sportivo per una manifestazione di altro tipo" e per aver "gettato discredito sul mondo del calcio".