Proteste contro Netanyahu a Tel Aviv: tre arresti

Nuovo sabato di proteste a Tel Aviv. Migliaia di persone sono scese in piazza per dire stop alla guerra e per chiedere il rilascio degli ostaggi. Chieste anche nuove elezioni. Tre persone sono state arrestate mentre manifestavano davanti alla sede del partito di Netanyahu

Migliaia di manifestanti sono scesi nuovamente in piazza a Tel Aviv sabato per protestare contro il governo di Benjamin Netanyahu, chiedendo nuove elezioni in Israele e il rilascio degli ostaggi a Gaza. Secondo gli organizzatori, alla protesta hanno partecipato oltre 150mila persone.

I manifestanti hanno chiesto un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas e un accordo per il rilascio degli oltre cento ostaggi ancora prigionieri a Gaza.

In tutto il Paese cresce la rabbia per la gestione della guerra e della crisi degli ostaggi da parte del governo. All'inizio della settimana, Netanyahu ha sciolto il gabinetto di guerra dopo che il suo principale oppositore Benny Gantz ha lasciato la coalizione di governo in preda alla frustrazione per la gestione della guerra.

Le polemiche contro le scelte di Netanyahu

Secondo i critici, il processo decisionale di Netanyahu in tempo di guerra è stato influenzato dagli ultranazionalisti del suo governo che si oppongono a un accordo con Hamas per un cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi.

Gli estremisti hanno espresso il loro sostegno alla "migrazione volontaria" dei palestinesi da Gaza, che attualmente ospita circa 2,3 milioni di persone, e al ritorno all'occupazione militare del territorio. Netanyahu ha negato le accuse e afferma di avere in mente gli interessi del Paese.

Durante la manifestazione sono scoppiati lievi tafferugli tra la polizia e i manifestanti ed è stato appiccato un lieve incendio. Secondo alcuni video diffusi online, gli agenti sono stati visti spingere e portare via i manifestanti durante la protesta. Il quotidiano Times of Israel che tre persone sono state arrestate mentre protestavano davanti alla sede del Likud, il partito di Netanyahu.