Video. Gaza: non si fermano le proteste, da Tel Aviv a Los Angeles

Non si fermano le proteste legate a vario titolo alla guerra di Israele a Gaza. Mercoledì a Tel Aviv i parenti degli ostaggi sono scesi ancora una volta in piazza per chiedere al governo israeliano di accettare un accordo per il rilascio delle persone ancora detenute da Hamas nella Striscia.

Non si fermano le proteste legate a vario titolo alla guerra di Israele a Gaza. Mercoledì a Tel Aviv i parenti degli ostaggi sono scesi ancora una volta in piazza per chiedere al governo israeliano di accettare un accordo per il rilascio delle persone ancora detenute da Hamas nella Striscia. Continuano a manifestare anche gli studenti statunitensi pro Palestina. Sempre mercoledì si è svolta una protesta studentesca fuori dall'Università di California di Los Angeles, diventata lo scorso mese un punto di riferimento per le proteste filopalestinesi nei campus universitari. I partecipanti hanno tenuto dei cartelli che chiedevano di far cadere le accuse contro i manifestanti che erano stati arrestati.