Guerra a Gaza: razzi di Hamas contro Israele, sirene a Tel Aviv

Di Euronews

Per la prima volta dopo quattro mesi suonano le sirene antiaeree anche a Tel Aviv. Hamas ha rivendicato l'attacco

PUBBLICITÀ

Sirene antiaeree hanno suonato domenica in tutto il centro di Israele, anche a Tel Aviv, per la prima volta dopo quattro mesi. Hamas ha fatto sapere di aver lanciato una raffica di razzi da Gaza.

Negli ultimi mesi i militanti hanno continuato a sparare proiettili contro le comunità intorno a Gaza a più di sette mesi dall'inizio della guerra, ma non hanno lanciato razzi a più lunga gittata. Non ci sono state notizie immediate di vittime o danni causati dall'ultima raffica.

L'esercito israeliano ha diffuso un aggiornamento in cui mostra i luoghi dove hanno suonato le sirene. Almeno otto, secondo quanto scrive Time of Israele, i razzi lanciati da Rafah. Il sistema di difesa Iron Drom è riuscito a intercettarne diversi, ha poi aggiunto l'esercito. Sui social media sono stati diffusi i video di alcune abitazioni danneggiate presumibilmente dai razzi.