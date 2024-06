Euro 2024: il Portogallo si assicura il passaggio agli ottavi

Con la vittoria contro la Turchia, la Seleção va agli ottavi degli Europei. Nel Gruppo E tutto ancora da decidere

Con i gol di Bernardo Silva e Bruno Fernandes e un autogol dei turchi, il Portogallo ha conquistato sei punti e si è assicurato il primo posto nel Gruppo F degli Europei di calcio in corso in Germania.

Dopo neanche mezz'ora di gioco, il Portogallo era già in vantaggio per 2-0: prima Bernardo Silva, al 22° minuto, ha rotto gli indugi e ha segnato il suo primo gol per il Portogallo in competizioni importanti.

Il secondo gol è arrivato in modo surreale, al 28° minuto, con un errore monumentale della difesa turca: dopo aver tagliato un attacco del Portogallo, Akaydin ritarda il portiere, ma in modo pessimo. Risultato: Bayindir non arriva sul pallone e, anche se portiere e difesa si affrettano a evitare l'imbarazzo, l'autogol arriva. Dopo un passaggio di Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes fa 3-0 al 56° minuto. Con questa vittoria, il Portogallo si assicura il primo posto nel girone con sei punti. La Turchia è seconda con tre punti.

Cechia e Georgia hanno entrambe un punto, dopo il pareggio di sabato. È stata la prima volta che la Georgia ha segnato in una competizione importante.

Gruppo E: ancora tutto da decidere

La vittoria del Belgio per 2-0 contro la Romania ha fatto sì che l'ultima giornata del gruppo sia tutta in parità, con tutte le squadre che hanno raccolto tre punti. Nell'altra partita del gruppo, l'Ucraina ha battuto la Slovacchia venerdì.