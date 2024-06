Di Euronews

La nazionale di Spalletti si è qualificata agli ottavi pareggiando con la Croazia al 98' grazie al gol di Zaccagni. Sabato affronterà la Svizzera. La Spagna ha battuto l'Albania 1 a 0

L'Italia sembrava condannata a un brutto destino in questi Euro 2024, fino al gol del sostituto Mattia Zaccagni 98esimo che concede agli Azzurri un 1-1 contro la Croazia.

Il gol di Luka Modrić in apertura di secondo tempo fa sperare alla Croazia di passare come seconda classificata, ma l'ala della Lazio ha piazzato uno sconvolgente tiro in porta per un finale inaspettato. Grazie al suo gol, il 38enne capitano croato Modric è diventato il marcatore più anziano della storia degli Euro.

L'Italia aveva bisogno di un punto per avanzare, mentre la Croazia aveva realisticamente bisogno di una vittoria per rimanere nel torneo. I croati hanno ottenuto due punti nelle tre partite e devono attendere ora gli altri risultati per vedere se saranno sufficienti a raggiungere una delle migliori terze classificate.

La squadra di Luciano Spalletti affronterà ora la Svizzera a Berlino, sabato, nella partita inaugurale della fase a eliminazione diretta.

Nonostante non siano stati segnati molti gol, la partita è stata molto intensa, soprattutto nel primo tempo, e dominata da parate strepitose sia dell'italiano Gianluigi Donnarumma che del croato Dominik Livaković.

La Croazia ha confermato di essere un avversario ostico per l'Italia, visto che gli Azzurri non sono mai riusciti a batterli in nessun torneo importante fino a ora.

Spagna 1-0 Albania: La Roja chiude alla perfezione la fase a gironi

Nonostante il cambio di quasi tutta la formazione, la Spagna ha continuato la sua scia di vittorie agli Euro 2024 con un 1-0 contro l'Albania.

Con la squadra sicura di finire in testa al Gruppo B, l'allenatore della Spagna Luis de la Fuente ha apportato 10 cambi ai suoi undici.

La Spagna ha vinto tutte e tre le partite del gruppo agli Euro per la prima volta dal 2008, quando vinse il torneo.

Un gol al 13esimo minuto di Ferran Torres del Barcellona ha regalato i tre punti alla Roja e la parata in extremis del portiere David Raya su Armando Broja ha garantito alla Spagna di completare la fase a gironi senza subire alcun gol.

La Spagna ha confermato il suo trend di vittorie al 100% contro l'Albania in tutte le 9 partite ufficiali giocate.

Ma questa vittoria per 1-0 è stata molto meno convincente di quella ottenuta con lo stesso margine sull'Italia nell'ultima partita.

Per gran parte del primo tempo, la Spagna sembrava avviata verso una grande vittoria, ma Olmo e Mikel Merino in particolare hanno mancato buone occasioni, mentre l'Albania non ha registrato nessun tiro fino al 45esimo minuto, quando finalmente ha iniziato a mettere sotto pressione la Spagna.

La sconfitta per l'Albania le costa l;eliminazione con l'ultimo posto nel Gruppo B e regala la qualifica automatica a Francia, Inghilterra e Paesi Bassi.