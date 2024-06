Debutto agli europei di calcio in Germania vittorioso per l'Italia e la Spagna nel gruppo B: scontro diretto giovedì. Bene la Svizzera, dopo la Germania. Domenica con tre partite: tensioni per il big match serale tra Serbia e Inghilterra

Italia, Germania e Spagna non hanno fallito la prima agli Europei 2024, domenica tocca ad altre grandi del torneo, Inghilterra e Olanda.

Dopo il debutto venerdì nel gruppo A dei padroni di casa tedeschi con un 5 a 1 alla Scozia (e un tridente delle meraviglie poco più che ventenne: Wirtz, Musiala, Haavertz), il sabato del gruppo B si è aperto con i tre gol (Morata, Ruiz, Carvajal) della Spagna alla Croazia, semifinalista del Mondiale in Qatar due anni fa.

Italia buona la prima: (3 a 1) all'Albania, nonostante il gol più veloce degli Europei

Nella serata di sabato invece l'Italia, campione in carica, ha avuto la meglio sull'Albania grazie all'orgoglio e a un primo tempo di tecnica e velocità che ha nascosto la stanchezza del secondo. Tutto in sedici minuti, dopo il gol più veloce della storia dei campionati europei. Bajrami ci ha messo ventitrè secondi a sfruttare un'avventata rimessa laterale all'indietro di Di Marco. Altri due interisti, Bastoni (11') e Barella (16') hanno raddrizzato la partita del compagno e della Nazionale.

"Abbiamo visto tante cose buone", ha commentato a fine gara il commissario tecnico, Luciano Spalletti "ma avremmo dovuto fare male più volte agli avversari".

Euro2024, le partite di domenica: Polonia-Olanda, Slovenia-Danimarca e Serbia-Inghilterra

Nel pomeriggio di sabato si è giocata anche l'altra partita del gruppo A, Ungheria-Svizzera. Gli elvetici targati Bologna (in campo Aebischer, Ndoye e Freuler) hanno battuto 3-1 i magiari guidati dal tecnico italiano, Marco Rossi.

La partita più attesa della domenica, non per il calcio giocato ma per quello che di brutto ci gira intorno, è Serbia-Inghilterra. Calcio d'inizio alle 21, a Gelsenkirchen, con un seguito di tifosi tra i più violenti d'Europa. La sfida è stata dichiarata ad alto rischio dalla polizia ed è stata permessa la vendita allo stadio solo di birra analcolica per il timore di scontri tra gli ultras.

Sempre per il Gruppo C, alle 18 si gioca Slovenia-Danimarca. Alle 15 debutta invece il gruppo D con Polonia-Olanda. Lunedì per lo stesso gruppo scende in campo la Francia vicecampione del mondo.

Classifica: Italia e Spagna a 3 punti nel gruppo B, giovedì sera lo scontro diretto

Germania e Svizzera vanno a 3 punti nel gruppo A, con Ungheria e Scozia ferme a zero. Nel gruppo B, Spagna e Italia appaiate in testa grazie alla vittoria, Albania a Crozia senza punti.

Questi due primi gruppi tornano in campo mercoledì 19 giugno - con Scozia-Svizzera, Crozia-Albania e Germania-Ungheria, e giovedì 20 giugno (alle 21) con il big match Spagna-Italia.