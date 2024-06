Euro 2024: date, gruppi e favoriti del campionato al via oggi

Di Euronews

Europei in Germania al via con il primo match tra tedeschi e Scozia. Azzurri nel Gruppo con la Spagna. Occhi puntati anche sull'Inghilterra.

PUBBLICITÀ

Tutto è pronto per uno degli eventi sportivi più importanti al mondo: il Campionato europeo di calcio, ospitato quest'anno dalla Germania. Le squadre sono cariche per quello che Kylian Mbappé considera "il torneo più difficile del mondo".

Non c'è da stupirsi, visto che i migliori giocatori si affrontano per misurare le loro chance per la prossima Coppa del Mondo in programma nel 2026. Mentre la Copa America si svolge dall'altra parte dell'Atlantico, nel Vecchio Continente parte venerdì la fase a gironi con il primo match di apertura tra Germania e Scozia all'Allianz Arena di Monaco.

Questa fase dura due settimane e, in particolare, tutti gli occhi sono puntati sul Gruppo B, in cui si affronteranno, tra gli altri, l'Italia vincitrice del campionato 2020 e la Spagna, vincitrice del torneo per tre volte.

I gruppi di Euro 2024

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra, Slovenia

Gruppo D: Polonia, Olanda, Austria, Francia

Gruppo E: Romania, Ucraina, Belgio, Slovacchia

Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca

L'Inghilterra è la favorita Jude Bellingham, Harry Kane e Phil Foden rendono facile la scalata della nazione, quarta nella classifica Fifa.

Occhi puntati anche sulla Germania. Dopo la sfortuna degli scorsi Europei, dove è stata eliminata agli ottavi, è ora una delle favorite, anche se è uscita dalla fase a gironi dell'ultimo Mondiale.

In caso di vittoria il Portogallo potrebbe dare a Cristiano Ronaldo la possibilità di dare un addio glorioso. Sarebbe il sesto per la Seleção.

La Francia dovrà invece affrontare i Paesi Bassi. Nonostante i loro buoni risultati ai Mondiali, vale la pena di ricordare che agli ultimi Europei sono usciti agli ottavi.

Le date delle partite di Euro 2024

Fase a gironi: Tra il 14 giugno e il 26 giugno. L'Italia gioca la prima partita sabato alle 21.

Prima giornata

Germania-Scozia: 14 giugno, ore 21

Ungheria-Svizzera: 15 giugno, ore 15

Spagna-Croazia: 15 giugno, ore 18

PUBBLICITÀ

Italia-Albania: 15 giugno, ore 21

Slovenia-Danimarca: 16 giugno, ore 18

Serbia-Inghilterra: 16 giugno, ore 21

Polonia-Olanda: 16 giugno, ore 15

Austria-Francia: 17 giugno, ore 21

PUBBLICITÀ

Romania-Ucraina: 17 giugno, ore 15

Belgio-Slovacchia: 17 giugno, ore 18

Turchia-Georgia: 18 giugno, ore 18

Portogallo-Repubblica Ceca: 18 giugno, ore 21

Seconda giornata

PUBBLICITÀ

Germania-Ungheria: 19 giugno, ore 18

Scozia-Svizzera: 19 giugno, ore 21

Croazia-Albania: 19 giugno, ore 15

Spagna-Italia: 20 giugno, ore 21

Slovenia-Serbia: 20 giugno, ore 15

PUBBLICITÀ

Danimarca-Inghilterra: 20 giugno, ore 18

Polonia-Austria: 21 giugno, ore 18

Olanda-Francia: 21 giugno, ore 21

Slovacchia-Ucraina: 21 giugno, ore 15

Belgio-Romania: 22 giugno, ore 21

PUBBLICITÀ

Georgia-Repubblica Ceca: 22 giugno, ore 15

Turchia-Portogallo: 22 giugno, ore 18

Terza giornata

Svizzera-Germania: 23 giugno, ore 21

Scozia-Ungheria: 23 giugno, ore 21

PUBBLICITÀ

Albania-Spagna: 24 giugno, ore 21

Croazia-Italia: 24 giugno, ore 21

Inghilterra-Slovenia: 25 giugno, ore 21

Danimarca-Serbia: 25 giugno, ore 21

Olanda-Austria: 25 giugno, ore 18

PUBBLICITÀ

Francia-Polonia: 25 giugno, ore 18

Slovacchia-Romania: 26 giugno, ore 18

Ucraina-Belgio: 26 giugno, ore 18

Georgia-Portogallo: 26 giugno, ore 21

Repubblica Ceca-Turchia: 26 giugno, ore 21

PUBBLICITÀ

Ottavi di finale: dal 29 giugno al 2 luglio.

Quarti di finale: 5 e 6 luglio 2024.

Semifinali: 9 e 10 luglio.

Finale: 14 luglio.