Stato dell'Unione: nostalgia dell'allargamento e nuove sfide nell'UE

Questa edizione di State of the Union si concentra sul «Big bang» dell'allargamento nel 2004, sulle speculazioni su nuove alleanze politiche dopo le elezioni e sulle consistenti crepe nel blocco dei partiti di estrema destra.

Vent'anni fa, questa settimana, l'Unione europea ha assistito al più grande allargamento di sempre.

Il 1° maggio 2004, dieci Stati si sono uniti contemporaneamente al blocco, sette dei quali provenienti da oltre l'ex cortina di ferro. Alcuni lo chiamarono «Big Bang».

Con una celebrazione piuttosto muta, le istituzioni europee di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo sono state illuminate per l'occasione questa settimana.

Il presidente del Consiglio dell'UE Charles Michel ha sostenuto i nuovi membri: «L'allargamento è vitale per il futuro dell'UE perché senza allargamento c'è, di fatto, il rischio di una nuova cortina di ferro, e questo sarebbe estremamente pericoloso, se si avesse un vicinato instabile con mancanza di prosperità o mancanza di sviluppo economico».

È dubbio che paesi come la Serbia, la Georgia o l'Ucraina otterranno presto un posto al tavolo di Bruxelles.

Nella campagna elettorale in corso per il Parlamento europeo, l'allargamento non è un tema scottante, per usare un eufemismo.

A proposito della campagna... Questa settimana, la gente ha iniziato a speculare su una nuova alleanza politica, mai vista prima, vale a dire una coalizione di partiti di centrodestra e di estrema destra.

Interrogata in merito durante un dibattito, la presidente della Commissione e candidata di centrodestra Ursula von der Leyen ha detto: «Dipende molto da com'è la composizione del Parlamento e da chi fa parte di quale gruppo».

Ciò si adatta bene a una dichiarazione del primo ministro italiano di estrema destra, Giorgia Meloni, che vorrebbe fare squadra con il Partito popolare europeo di von der Leyen: «Oltre ad essere la leader dei «Fratelli d'Italia», sono la leader dei conservatori europei, che vogliono svolgere un ruolo decisivo nel cambiare la direzione delle politiche europee».

Il partito di Meloni è in testa alle urne nel suo paese e mira a replicare lo schema al potere in Italia: un'alleanza tra PPE e gruppi di estrema destra ECR e Identity & Democracy.

I sondaggi suggeriscono che il prossimo Parlamento europeo passerà all'estrema destra, poiché i partiti nazionalisti e populisti sembrano guadagnare terreno.

Alcuni osservatori prevedono già un'agenda legislativa paralizzata da un solido blocco di destra. Ma una recente analisi del Consiglio europeo per le relazioni estere mostra che ci sono molte crepe in questo blocco.

Ne abbiamo parlato con Pawel Zerka, senior policy fellow dell'ECFR e principale analista dell'opinione pubblica europea.

Euronews: Quindi, il suo recente sondaggio suggerisce profonde divisioni tra i partiti di estrema destra europei. Come funziona, ad esempio, questa situazione per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina?

Zerka: Quindi, questa è una delle aree in cui i partiti di estrema destra faranno fatica a trovare un accordo. Non solo l'estrema destra, ma anche gli euroscettici. Quindi ovviamente ci sono alcuni partiti, come l'Alternativa per la Germania, o il partito di Geert Wilders nei Paesi Bassi, che sono molto più favorevoli a non sostenere più l'Ucraina e a considerare l'attuale sostegno europeo come una mossa guerrafondaia. Ma ci sono partiti, ovviamente, come Polish Law and Justice, che sostengono fortemente l'Ucraina. E anche in Italia, Giorgia Meloni ha dimostrato di essere una forte transatlantista e una sostenitrice affidabile di una linea europea di sostegno all'Ucraina.

Euronews: Che ne dite di un'ipotetica uscita dall'UE, non è un progetto prediletto dai partiti nazionalisti?

Zerka: Non è più di moda in Europa. E molti partiti europei di estrema destra o antieuropei o euroscettici hanno scelto in questo momento di concentrarsi sul riparare l'Europa dall'interno piuttosto che lasciare l'UE.

Euronews: Mancano poche settimane al giorno delle elezioni: quale sarebbe una strategia per contrastare l'estrema destra nella campagna elettorale?

Zerka: Il problema che vedo in questo momento è che molti partiti di estrema destra hanno un elettorato fortemente mobilitato. Quindi, i loro elettori ritengono che queste siano elezioni importanti e, in gran parte, vogliono andare a votare, mentre gli elettori della parte europeista sono spesso piuttosto smobilitati, come se la gente non capisse qual è la posta in gioco di queste elezioni? Perché dovrebbe importare? Quindi, la mia raccomandazione principale per i leader dei partiti filoeuropei è di spiegare chiaramente ai loro elettori perché quelle elezioni sono importanti.

Euronews: E gli elettori dei partiti di estrema destra, possono ancora lasciarsi influenzare?

Zerka: Raramente. Penso che la domanda riguardi principalmente se saranno fortemente mobilitati o se alcuni di loro resteranno a casa. Se la parte europeista ricorda agli elettori i vari rischi che comporta il voto per l'AfD in Germania, per Marine Le Pen in Francia o per Kaczynski in Polonia, allora forse alcune delle persone che attualmente dicono di sì, vorrei votare per quei partiti. Forse ci penseranno due volte.

Manca una settimana a uno dei più grandi eventi europei dell'anno, l'European Song Contest, ospitato dalla città svedese di Malmö.

Sebbene i preparativi tecnici e artistici siano a buon punto, l'evento sta causando grossi grattacapi alle autorità di sicurezza svedesi.

In un rapporto di 23 pagine, per lo più riservato, le forze dell'ordine riassumono le gravi minacce alla concorrenza. Come gli attacchi informatici, gli attacchi denial-of-service o i disordini civili.

Le autorità stanno inoltre facendo i conti con il fatto che la Svezia è l'obiettivo principale delle violente organizzazioni terroristiche islamiste.

Inoltre, sono previste importanti proteste contro la partecipazione di Israele al concorso.

La polizia svedese ritiene di essere pronta per tutti i tipi di scenari.

Sperano che l'European Song Contest proceda senza intoppi e immagino vogliano anche che la Svezia non vinca questa volta, in modo che qualcun altro possa ospitare l'evento l'anno prossimo.