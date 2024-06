Di Euronews Agenzie: AP

Lunedì è stato dichiarato un giorno di lutto a Sebastopoli, con gli eventi pubblici cancellati in seguito agli attacchi

Le autorità russe hanno dichiarato che domenica sei persone sono morte e oltre cento sono rimaste ferite negli attacchi ucraini con droni e missili, mentre il secondo giorno di bombardamenti aerei russi su Kharkiv, nell'Ucraina nordorientale, ha ucciso almeno una persona.

Tra i morti, cinque persone, tra cui due bambini, sono state colpite dalla caduta di detriti di missili ucraini abbattuti su una zona costiera di Sebastopoli, città portuale della Crimea annessa alla Russia, ha dichiarato Mikhail Razvozhayev, governatore della città insediato da Mosca. Un'altra persona è morta nella città di Grayvoron, nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, ha dichiarato il governatore regionale Vyacheslav Gladkov.

Centinaia di feriti a Sebastopoli per i detriti dei missili Atacms

Razvozhayev ha dichiarato che 151 persone sono rimaste ferite a Sebastopoli. I frammenti di razzo caduti hanno causato un incendio boschivo di oltre 150 metri quadrati che ha incendiato un edificio residenziale, ha dichiarato Ria Novosti, sottolineando che un quinto missile è esploso sopra la città.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che sia l'Ucraina che gli Stati Uniti sono "responsabili di un attacco missilistico deliberato contro i civili". Ha affermato che nell'attacco ucraino sono stati utilizzati missili ATacms forniti dagli Stati Uniti.

Razvozhayev ha dichiarato il lunedì un giorno di lutto a Sebastopoli, con eventi pubblici cancellati. Le difese aeree hanno abbattuto nella notte 33 droni ucraini sopra le regioni russe occidentali di Bryansk, Smolensk, Lipetsk e Tula, ha dichiarato domenica il Ministero della Difesa russo. Non sono state segnalate vittime o danni.

Nuovi attacchi della Russia a Kharkiv

Un nuovo attacco a Kharkiv ha ucciso almeno una persona e ne ha ferite undici domenica, secondo quanto riferito dai funzionari locali. Il sindaco Ihor Terekhov ha dichiarato che la città è stata attaccata da una bomba guidata e che circa metà di Kharkiv è rimasta senza elettricità a causa dell'attacco.

L'attacco di domenica è avvenuto dopo che la Russia aveva già colpito Kharkiv sabato pomeriggio con quattro bombe aeree, colpendo un edificio residenziale di cinque piani e uccidendo tre persone. Il governatore regionale Oleh Syniehubov ha dichiarato che 41 persone sono ancora in cura per le ferite riportate.

In un discorso video dopo l'attacco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato i partner dell'Ucraina a rafforzare le sue difese aeree.

"Sistemi di difesa aerea moderni per l'Ucraina, come i Patriot, l'addestramento accelerato dei nostri piloti per gli F-16 e, soprattutto, un raggio d'azione sufficiente per le nostre armi, sono davvero necessari", ha dichiarato.

Due persone sono state ferite dalla caduta di detriti quando due missili russi sono stati abbattuti sopra la regione di Kiev, ha dichiarato il comandante delle forze aeree ucraine Mykola Oleschuk.

Il governatore regionale Vadym Filashkin della regione ucraina di Donetsk, parzialmente occupata, ha dichiarato che gli attacchi russi di sabato hanno ucciso due persone e ne hanno ferite quattro.

Distrutto un magazzino russo che custodiva un drone di progettazione iraniana

In altri sviluppi, la Marina ucraina ha pubblicato domenica delle foto che confermerebbero la distruzione di un magazzino nella regione meridionale russa di Krasnodar, utilizzato per lanciare e conservare i droni Shahed di progettazione iraniana.

Gli ufficiali della Marina hanno dichiarato che istruttori e cadetti sono stati uccisi nell'attacco di venerdì sera. Mosca non ha ancora commentato le notizie, ma i funzionari hanno detto che le difese aeree hanno abbattuto diversi droni nella regione durante la notte di venerdì.