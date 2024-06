Di euronews

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si dichiara preoccupato per la possibile vittoria dell'estrema destra francese

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso preoccupazione per la prospettiva di una vittoria dell'estrema destra nelle prossime elezioni parlamentari lampo in Francia.

"Sono preoccupato per le elezioni in Francia", ha dichiarato Scholz all'emittente pubblica tedesca Ard, "e spero che i partiti che non sono (Marine) Le Pen, per intenderci, abbiano successo alle elezioni. Ma questo lo deciderá il popolo francese," ha aggiunto.

Cosa prevedono i sondaggi?

Secondo i sondaggi, l'alleanza di governo del presidente francese Emmanuel Macronsi posizionerà terza alle elezioni legislative del 30 giugno, dietro al Rassemblement national (Rn) di estrema destra di Marine Le Pen e a una nuova alleanza di sinistra.

Il leader del Rn, Jordan Bardella, potrebbe diventare il prossimo primo ministro francese, anche se il 28enne ha insistito sul fatto che accettera' l' incarico solo se il suo partito e i suoi alleati otterranno la maggioranza assoluta dei seggi.

Anche il partito tedesco di estrema destra Afd ha guadagnato terreno alle elezioni del Parlamento europeo di questo mese, mentre la coalizione di governo di Scholz ha sofferto.

Il cancelliere ha dichiarato che continuerà a vedere Macron a capo del governo indipendentemente dall'esito delle elezioni.