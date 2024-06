Di Euronews

Nelle ultime settimane la Grecia ha dovuto fare i conti con una ondata di calore quasi senza precedenti per il mese di giugno. Con conseguenze per la popolazione e per i turisti. L'approfondimento di Euronews

PUBBLICITÀ

Le attività all’aperto, dall’escursionismo al ciclismo compresa la visita di siti archeologici, possono diventare pericolose in condizioni di caldo estremo. Sono gli esperti a delineare i rischi ai quali possono essere esposti turisti e residenti, soprattutto anziani, in Grecia. Il Paese ha infatti dovuto fare i conti con una ondata di calore quasi senza senza precedenti per il mese di giugno con temperature che sono andate oltre i quaranta gradi.

Cosa può accadere al corpo se esposto per molto tempo al caldo

Secondo gli esperti alcuni dei sintomi che possono colpire persone troppo esposte a temperature alte sono confusione, difficoltà decisionali e un'alterata percezione del rischio. Quest'ultimo può essere accentuato per i turisti dal fatto di essere in vacanza e voler per forza visitare numerosi luoghi all'aperto in tempi limitati anche sotto il sole cocente. Il ministero della Sanità greco ha messo in guardia i visitatori di non sottovalutare il caldo: nel Paese alcuni turisti sono morti nelle scorse settimane proprio a causa del caldo mentre erano in vacanza sulle Isole greche.

Nel video l'approfondimento di Euronews.