In Germania per Euro 2024? Ecco cosa mangiare in ogni città

Dal curry wurst di Berlino a Grüne Soße di Francoforte: ecco i piatti da non perdere nelle città che ospitano le partite degli Europei di calcio

Se siete tifosi di calcio e quest'estate andrete in pellegrinaggio in Germania per gli Europei 2024, non potete rinunciare al buon cibo locale.

La Germania è un Paese variegato con un patrimonio culinario ricco. Abbiamo selezionato i migliori piatti locali per ogni città ospitante dei match, in modo che non dobbiate cercarli su Google mentre state facendo un bel viaggio in treno attraverso le Alpi bavaresi o le pianure della Vestfalia.

Berlino - Currywurst

Considerato l'incarnazione della cultura berlinese, questo cibo di strada consiste in una salsiccia di maiale cotta al vapore e fritta, tagliata in due e condita con un ketchup aromatizzato al curry. Di solito è accompagnato da un panino o da patatine fritte e promette di essere uno dei più stuzzicanti successi culinari di Euro 2024.

Currywurst, Germany's sausage with curry sauce, served on a cardboard at Konnopke's Imbiß, a fast-food joint at Berlin's Eberswalder Straße U-Bahn station AP/Markus Schreiber

Dortmund - Pfefferpotthast

Difficile da pronunciare, ma facile da vedere, questo stufato della Vestfalia è un simbolo dello stile alimentare robusto della regione. Viene preparato con carne di manzo, cipolle e servito con un contorno di pane o patate. Spezierà le vostre giornate con il suo generoso strato di pepe e potrà essere consumato tranquillamente anche nelle estati tedesche, dato che le temperature di Dortmund non superano di solito i 23 gradi.

Pfefferpotthast Instagram/thestoryofme

Amburgo - Labskaus

La città portuale di Amburgo ha un'orgogliosa storia marittima. Il Labskaus è diventato popolare secoli fa come piatto robusto creato per resistere alle lunghe traversate in mare. La sua ricca combinazione di aringhe in salamoia, uova fritte, patate, barbabietole e mais offre un pasto confortante e saporito, che di recente ha trovato spazio anche nelle cucine dei gourmet.

A traditional plate of labskaus Euronews

Francoforte - Grüne Soße (Salsa verde)

Sappiamo che è estate e che volete rimanere su pasti leggeri, quindi invece della solita Würstchen (salsiccia di Francoforte), perché non provare una più fresca Grüne Soße? Si tratta di un piatto popolare composto da panna acida e sette erbe fresche, tra cui acetosa, erba cipollina e caglio. Viene spesso servito con patate e uova sode.

Frankfurter Grüne Soße" (Frankfurt Green Sauce) Euronews

Monaco - Schweinshaxe (stinco di maiale)

Siete a Monaco se non mangiate lo Schweinshaxe? È una ricetta bavarese per eccellenza, preparata con la parte carnosa della gamba sotto il ginocchio del maiale. Un piatto imperdibile durante l'Oktoberfest, con una pelle croccante e screpolata e un'anima succosa e tenera cotta a fuoco lento fino alla perfezione.

A plate of Bavarian Schweinshaxe Euronews

Lepizig - Eierschecke

Non ci siamo dimenticati della pasticceria! Il pezzo forte del Lepizig è una torta con uno strato centrale di cheesecake a base di quark e un lato superiore di crema pasticcera alla vaniglia. Il suo aspetto denso è dovuto alla copertura di glassa a base di farina, zucchero, uova e panna. È un'istituzione in Sassonia e Turingia ed è il simbolo della passione della regione per i dolci cremosi e pieni di crema pasticcera.

Eierschecke Euronews

Stoccarda - Maultaschen

I Maultaschen di Stoccarda sono una sorta di grandi fagottini di pasta ripieni di carne affumicata, spinaci, cipolle, carne macinata e aromatizzati con erbe e spezie. La leggenda narra che furono creati dai monaci che volevano nascondere la carne durante i periodi di Quaresima, quando era vietato mangiarne. Sono noti anche come ravioli svevi.

Stuttgart's Maultaschen Euronews

Colonia - Rheinischer Sauerbraten

Il sapore unico di questo brasato è dato da diversi giorni di marinatura nel vino. A Colonia veniva originariamente preparato con carne di cavallo, ma oggi è per lo più a base di manzo. Il sapore dolce della salsa su cui si adagia la carne può contenere sciroppo di barbabietola da zucchero, salsa di mele o pan di zenzero.

Rheinischer Sauerbraten Euronews

Düsseldorf - Senfrostbraten

La specialità di Düsseldorf è l'arrosto alla senape, che consiste in una bistecca di manzo preparata con una speciale crosta di senape, che ha fatto guadagnare a Düsseldorf la fama di "città della senape". È un piatto di carne sostanzioso, da accompagnare con una birra locale Atbier, una birra renana color rame.

Senfrostbraten Wikipedia

Gelsenkirchen - Himmel und Erde

Himmel und Erde - letteralmente Cielo e Terra - è un piatto tradizionale della regione industriale tedesca della Ruhr. È preparato con salsa di mele (il "cielo") e purè di patate (la "terra") con un abbondante tocco di cipolle fritte e budino.