Euro2024, vittoria dell'Olanda sulla Polonia: 2 a 1 ad Amburgo

L'Olanda sconfigge i polacchi andati in vantaggio con una rete all'83simo minuto. Tre punti per gli orange. Domenica si giocano anche Slovenia-Danimarca e Serbia-Inghilterra

L'Olanda ha sconfitto la Polonia nella prima partita del gruppo D degli Europei di calcio in corso in Germania.

Ad Amburgo gli orange si sono imposti nel primo match domenicale con il risultato di 2 a 1 e le reti di Gakpo al 29' e di Werghorst all'83'. Ad andare in vantaggio era stata la nazionale polacca con Buksa al 16', ma gli olandesi hanno attaccato a lungo trovando un super Szczesny.

Il portiere polacco della Juventus era uno dei tanti giocatori in campo che militano nella Serie A, inclusi Zielinsky e Zalewski per la Polonia, e gli interisti Dumfries e de Vrij per la nazionale olandese.

La formazione allenata da Ronald Koeman si prende i primi tre punti del torneo e del girone, in attesa dell'incontro tra Francia e Austria lunedì.

In programma altre due partite domenica. Slovenia-Danimarca alle 18 per il gruppo C e Serbia-Inghilterra alle 21 per il gruppo D.