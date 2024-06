Di euronews

La lista dei 20 europarlamentari eletti nella Circoscrizione Nord Ovest con i partiti FdI, Pd, FI, Lega, M5S, AvS, Stati Uniti d'Europa. La macro regione comprende Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, e Liguria

La lista dei venti eurodeputati eletti nella circoscrizione Nord Ovest, partito per partito

Eletti Fratelli d'Italia

Carlo Fidanza

Mario Mantovani

Giovanni Crosetto

Lara Magoni

Pietro Fiocchi

Mariateresa Vivaldini

Paolo Inselvini

Eletti Partito democratico

Cecilia Strada

Giorgio Gori

Alessandro Zan

Irene Tinagli

Brando Benifei

Zan è eletto in due circoscrizioni, Nord Ovest e Nord Est: se optasse per quest’ultima, spianerebbe lascerebbe il suo seggio a Pierfrancesco Maran, che in caso contrario resterà primo escluso.

Eletti Forza Italia

Letizia Moratti

Massimiliano Salini

Eletti Lega

Roberto Vannacci*

Silvia Sardone

Isabella Tovaglieri

*Angelo Ciocca è il primo degli esclusi: risulterebbe eletto se Vannacci scegliesse un'altra circoscrizione

Eletti Movimento 5 stelle

Gaetano Pedullà

Eletti Alleanza verdi e sinistra

AvS ottiene due seggi nel Nord Ovest, ma i primi tre per preferenze Salis, Lucano e Marino sono stati eletti anche in altre circoscrizioni. Se rinuciassero al seggio nordoccidentale risulterebbero eletti in ordine Benedetta Scuderi e Giovanni Mori.

