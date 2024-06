Di Euronews

La delicata situazione politica del presidente francese Macron potrebbe limitare la sua influenza nell'elezione dei nuovi vertici europei

L'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron, di voler sciogliere l'Assemblea nazionale dopo gli scarsi risultati del suo partito Renaissance, ha scosso Bruxelles. Secondo gli analisti, si apre così un periodo di incertezza nel processo istituzionale dell'Ue.

Emmanuel Macron è stato indebolito dalla sconfitta del suo partito alle elezioni europee. Secondo i risultati delle elezioni europee del 9 giugno, il partito Renaissance di Macron ha ottenuto il 15,2 per cento dei voti contro il 31,5 per cento del partito Rassemblement national di Marine Le Pen.

Macron potrebbe dover dire addio al suo ruolo di rilievo nell'Ue

Questo ha spinto il presidente francese a indire elezioni anticipate per l'Assemblea nazionale alla fine del mese. Le elezioni potrebbero portare la Francia a una situazione nota come “coabitazione”, in cui l'attuale presidente Macron e il primo ministro che emergerà dalle elezioni appartengono a partiti diversi.

Ma la coincidenza delle elezioni legislative con il momento in cui i leader dell'Ue hanno avviato il dibattito per rinnovare la struttura del potere istituzionale, compresa la presidenza della Commissione europea e del Consiglio europeo, potrebbe indebolire la voce francese. Questo non è il modo di agire di Macron. "Ricordiamo il discorso alla Sorbona di aprile, quando era molto ambizioso. Ha chiesto un'azione ambiziosa per l'Unione europea", osserva Eric Maurice, analista dello European Policy Centre.

"Se la situazione cambia, potrebbe cambiare anche il suo ruolo. Potrebbe essere meno in grado di imporre questa agenda ai suoi partner europei, meno in grado di indicare la strada da seguire per l'Ue e il suo gioco o almeno la sua posizione nella nomina della presidenza della Commissione e della presidenza del Consiglio europeo", ritiene Maurice.

Bardella come primo ministro potrebbe ostacolare Macron

Nel 2019 Emmanuel Macron è riuscito a nominare diversi leader europei. Ha affidato a Ursula von der Leyen la presidenza della Commissione europea, ha assicurato alla Francia la presidenza della Bce con Christine Lagarde e ha assegnato al commissario francese Thierry Breton un “super portafoglio”, quello del Mercato interno.

In caso di coabitazione, il presidente francese rischia di perdere la sua influenza nella stesura dei prossimi testi legislativi europei. Potrebbe essere più difficile se Macron avesse in casa come primo ministro una persona come Jordan Bardella", osserva Sophia Russack, analista del Ceps. Bardella, la giovane stella del partito di estrema destra, sarà la scelta di Le Pen se vincerà le elezioni. Russack afferma che “l'entusiasmo di Macron a livello europeo” potrebbe essere ostacolato dal fatto di essere “legato a casa sua”.

I negoziati ufficiali per la nomina del prossimo presidente della Commissione europea e del prossimo presidente del Consiglio europeo inizieranno la prossima settimana. Francia e Germania, i Paesi più grandi e potenti dell'Ue, sono abituati ad avere il peso maggiore.

La situazione potrebbe ora cambiare. I due leader presumibilmente più importanti, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron, escono indeboliti da queste elezioni", ricorda Russack. Una situazione che potrebbe “dare un po' più di spazio ai leader degli altri grandi Paesi, come Polonia, Italia e Spagna”. Resta da vedere quale ruolo avranno Donald Tusk, Giorgia Meloni e Pedro Sánchez.