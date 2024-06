L'esercito di Mosca avanza nel Donetsk, sulla città di Chasiv Yar. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione dei bambini da alcune aree della regione. Kiev colpisce un'altra raffineria di petrolio russa nella regione di Rostov, affondato rimorchiatore russo in Crimea

L'Ucraina ha annunciato l'evacuazione obbligatoria dei bambini e dei loro tutori da alcune zone del Donetsk, nell'est del Paese.

"Si tratta di una decisione importante, soprattutto per salvare la vita dei nostri figli. La situazione della sicurezza nella regione si deteriora costantemente e l'intensità dei bombardamenti aumenta", ha dichiarato sui canali social capo dell'Amministrazione militare regionale Ucraina di Donetsk, Vadym Filashkin.

"La gente se ne sta andando. Ad esempio, una settimana fa, a Krasnohorivka c'erano circa mille persone. Ora ci sono 412 persone in città, il che significa che più della metà delle persone ha già lasciato la città", ha detto Filashkin, sottolineando come di recente siano stati identificati sette insediamenti dai quali le famiglie con bambini devono essere evacuate con la forza.

Kiev colpisce una raffineria in Russia e affonda un rimorchiatore in Crimea

Ci sono stati casi in cui le famiglie sono tornate a casa dopo l'evacuazione ma ora i posti di blocco hanno ricevuto ordine di non far entrare le famiglie con bambini nei villaggi vicino alla linea del fronte. Filashkin ha parlato di una "situazione molto difficile" e, stando a quanto riporta, la Russia nelle ultime 24 ore avrebbe sparato 2.300 volte contro la regione con cannoni d'artiglieria, bombe aeree guidate, missili balistici.

Nella regione russa di Rostov, invece, le forze di Kiev hanno colpito un'altra raffineria di petrolio, dove è divampato un enorme incendio. L'impianto in fiamme è quello di Novoshakhtinsk.

L'intelligenze militare ucraina ha poi affondato un rimorchiatore russo ormeggiato in Crimea, superando le difese russe nel Mar Nero. "L'unità speciale Gur 9 ha colpito con successo un rimorchiatore russo 498 classe Saturn al largo della Crimea temporaneamente occupata", si legge in una nota secondo cui l'operazione ha avuto luogo sul lago salato Panske, tra le città costiere di Chornomorske e Mizhvodne.

Esercito russo avanza su Chasiv Yar, nel Donetsk

Nella regione orientale le forze russe stanno avanzando verso la città di Chasiv Yar, secondo quanto riferisce il governatore regionale russo Denis Pushilin.

Mercoledì sera la Russia ha inoltre colpito con due bombe la città di Selydove, dove sei civili sono rimasti feriti, secondo quanto afferma l'emittente televisiva ucraina Suspilne.

Durante la notte l'esercito di Mosca ha anche lanciato due missili balistici Iskander-M sulla regione di Dnipropetrovsk, e altri 18 droni di cui 17 intercettati sulle regioni di Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia e Khmelnytskyi, ha dichiarato su Facebook lo Stato maggiore delle forze armate ucraine.