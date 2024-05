Raid israeliani ad Al-Burej e Nuseirat hanno fatto decine tra morti e feriti. I profughi palestinesi sfollati a Rafah continuano a lasciare la città in cerca di aree più sicure. In Israele scontro politico tra Netanyahu e Gantz

L'esercito di Israele ha confermato per la prima volta di operare nel centro di Rafah al fine di condurre un'offensiva contro Hamas "basata su dati di intelligence", dopo le testimonianze nei giorni scorsi che i carri armati presidiassero ormai la città, nel sud della Striscia di Gaza.

Secondo i militari (o Forze di Difesa Israeliane, Tsahal nell'acronimo ebraico, Idf in quello inglese) sono stati finora uccisi 300 miliziani a Rafah e localizzati accessi di gallerie sotterranee, depositi di armi e lanciarazzi lungo il confine tra la Striscia e l'Egitto, che è ormai interamente controllato da Israele.

Una delle società palestinesi per le telecomunicazioni ha fatto sapere che "i servizi di sono stati interrotti a Rafah a causa dei bombardamenti", secondo media egiziani.

Droni e artiglieria hanno preso di mira anche il centro di Gaza: sono undici le persone morte nelle prime ore di venerdì ad Al-Burej, tra cui due bambini e tre donne, e tre a Nuseirat, secondo l'agenzia di stampa Wafa.

Le autorità sanitarie palestinesi ha registrato 53 morti e 357 feritinelle ultime 24 ore. Due soldati israeliani sono stati uccisi invece giovedì, uno nel nord di Gaza e l'altro nel sud, per un bilancio ufficiale delle perdite militari che arriva a 294 soldati dall'inizio delle operazioni militari (644 morti includendo gli attacchi lanciati da Hamas su Israele il 7 ottobre).

Valico di Rafah chiuso, aiuti umanitari entrano a Gaza da Israele

Duecentocinquantuno camion carichi di aiuti umanitari sono stati ispezionati e autorizzati ad entrare nella Striscia di Gaza giovedì attraverso i valichi di Kerem Shalom ed Erez, hanno riferito le Idf.

Trentasei trasportavano farina fornita dal Programma alimentare mondiale (Pam) e 145 provenivano dall'Egitto.

È stato anche revocato il divieto di vendita di cibo a Gaza da commercianti in Israele o in Cisgiordania, secondo l'agenzia Reuters, consentendo dunque dopo quasi otto mesi ai commercianti di Gaza di riprendere a importare prodotti come frutta fresca, verdura, latte, formaggi e uova.

Profughi palestinesi tornano al nord di Gaza dopo fine operazioni Idf

Nella parte settentrionale della Striscia, tuttavia, si fa ancora affidamento alle consegne di aiuti dagli aerei. La gente si è precipitata a recuperare i pacchi paracadutati, come nel caso delle migliaia di palestinesi che sono tornate nel campo di Jabalyia a recuperare le proprie cose dopo l'ennesima operazione israeliana durata giorni.

“L'intensificarsi delle ostilità e le gravi limitazioni di accesso continuano a ostacolare le operazioni umanitarie a Gaza in un momento in cui centinaia di migliaia di persone hanno bisogno di aiuti salvavita”, ha dichiarato il portavoce dell'Onu, Stéphane Dujarric.

Vale anche per il milione circa di sfollati, che dopo avere trovato rifugio a Rafah per mesi, si sono visti costretti ad abbandonare la città.

“È la quarta o quinta volta che ci spostiamo. Sono venuto da Tuffah, poi siamo fuggiti a Serat, poi a Deir al-Balah e poi a Rafah. E ora dobbiamo tornare a Deir al-Balah”, ha testimoniato uno dei profughi in partenza.

Banca di Israele, la guerra costerà oltre 63 miliardi di euro

La stima include le spese per la difesa, per i bisogni civili e per le perdite di gettito fiscale negli anni dal 2023 al 2025. Un costo "significativo" per il governatore della Banca Centrale Israeliana, Amir Yaron.

L'esasperazione per la guerra ha spinto uno dei ministri del Gabinetto di emergenza, l'ex capo di stato maggiore dell'Idf Benny Gantz, a chiedere formalmente elezioni anticipate. Gantz visto come alternativa moderata al Benjamin Netanyahu, aveva dato un ultimatum al premier per chiudere il conflitto entro la prima settimana di giugno.

Netanyahu è stato l'obiettivo di moltissime proteste, che ne hanno chiesto le dimissioni per non avere dato priorità alla liberazione degli ostaggi rispetto all'eliminazione militare di Hamas.

Un sondaggo della televisione israeliana, Canale 12, dà un'inversione di tendenza però rispetto agli indici di popolarità di Netanyahu: su un campione di 500 risposte, Bibi prenderebbe il 36 per cento dei consensi rispetto al 30 di Gantz.