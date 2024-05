Di Euronews

Gli ospedali parzialmente funzionanti rimasti nella Striscia di Gaza non riescono curare l'enorme numero di feriti Palestinesi. Secondo un'agenzia dell'Onu, il sistema sanitario "è in ginocchio"

Le infrastrutture sanitarie a Gaza non sono "neanche lontanamente sufficienti". Ad affermarlo è l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha) che dice che i dodici dei 36 ospedali parzialmente funzionanti a Gaza e le strutture da campo in funzione non riescono a farsi carico delle decine di migliaia di feriti.

Yasmina Guerda, responsabile delle comunicazioni dell'Ocha ha dichiarato che a Gaza "il sistema sanitario è in ginocchio". "Ci sono stati attacchi costanti contro le strutture sanitarie, in particolare gli ospedali, in diretta violazione del diritto umanitario internazionale".

“Molti hanno perso gli arti, molti hanno lesioni da traumi cerebrali e migliaia di persone hanno perso la udito a causa delle continue esplosioni. - ha aggiunto - Migliaia di persone sono in attesa di lasciare Gaza, perché hanno bisogno di cure specialistiche.

Nessuno è al sicuro a Gaza. Un'operatrice sanitaria ha detto di essere stata attaccata insieme alla sua squadra mentre lasciavano l'ospedale percorrendo una strada designata come "sicura".

Circa l'80 per cento della popolazione di palestinesi è stata più volte fatta spostare all'interno di Gaza. L'area designata da Israele come zona sicura è diventata sovraffollata nelle ultime settimane intano che le operazioni si espandono nella città meridionale di Rafah.

Migliaia di Palestinesi costretti a vivere tra cumuli di rifiuti

Migliaia di sfollati nel campo settentrionale di Muwasi vivono tra cumuli di rifiuti e soffrono di numerose malattie. “A causa di questa spazzatura, portiamo i bambini al punto medico ogni giorno, senza alcun risultato”, ha detto Shifa Barbakh, una madre il cui figlio soffre di epatite. La donna è disperata racconta di non potersi permetter nemmeno il cibo per lui.

Dopo l'invasione di Rafah, le consegne di aiuti a Gaza si sono in gran parte esaurite nelle ultime settimane. Secondo l'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite che aiuta i rifugiati palestinesi, Muwasi ospita almeno 450 mila sfollati palestinesi. Il campo non dispone di strutture di base come pozzi o servizi igienici.

“La vita qui è molto faticosa, e a causa della spazzatura non riusciamo a dormire, per via della puzza, e i camion vanno e vengono 24 ore al giorno”, racconta Maliha Al-Nimnim, un'altra madre preoccupata per la salute della figlia disabile. La bambina ha sviluppato una malattia della pelle. “Le mosche sono 24 ore su 24 all'interno delle tende”.

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, che non distingue tra combattenti e civili, la guerra nella Striscia di Gaza ha ucciso almeno 35 mila palestinesi dall'8 ottobre, giorno successivo all'attacco di Hamas.