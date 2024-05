Diritti d'autore Associated Press

Diverse decine di feriti in attacchi russi in varie regioni del paese

Di Euronews

Due morti e decine di feriti in diversi attacchi nella regione di Kharkiv e Donetsk nelle ultime ore. Il Presidente Zelensky ha annunciato che alcuni Paesi hanno già accettato l'invito per la conferenza di Pace che si terrà in Svizzera