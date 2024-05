Sono almeno sette i feriti in seguito all'attacco russo su Kharkiv della scorsa notte. Mosca conquista una roccaforte ucraina nella regione di Donetsk e colpisce uno snodo ferroviario nella regione di Odessa mentre un attacco di Kiev avrebbe preso di mira la città di Donetsk

Un nuovo attacco russo con i droni sulla città di Kharkiv, sul fronte nordorientale, ha ferito sette persone nella notte tra lunedì e martedì. Diverse abitazioni hanno preso fuoco. Lo ha riferito su Telegram il governatore dell'omonima regione Oleh Suniehubov.

Il sindaco della città di Donetsk Aleksej Kulemzin ha dichiarato martedì che un attacco ucraino ha colpito il quartiere Petrovsky, uccidendo un civile e danneggiando diversi condomini, alcuni centri commerciali e varie infrastrutture.

Intanto è ufficialmente scaduto il mandato presidenziale di Volodymyr Zelensky. Tuttavia, per via della legge marziale in vigore, che vieta le elezioni, rimarrà presidente dell'Ucraina ad interim.

La Russia conquista una roccaforte ucraina nel Donetsk

Stando al governatore della regione russa di Belgorod Vjacheslav Gladkov un raid ucraino martedì avrebbe ucciso una donna e ferito altri tre civili, a circa dieci chilometri dal confine tra Russia e Ucraina, vicino a un posto di blocco a Oktyabrsky. Un drone avrebbe preso di mira un'automobile su cui sarebbero state in viaggio le quattro vittime.

Sempre a Belgorod un'impresa agricola nel villaggio di Novaya Tavolzhanka è stata danneggiata da un attacco ucraino. Non ci sarebbero vittime ma danni ad attrezzature e recinzioni, ha reso noto il governatore regionale.

Mosca ha invece preso possesso di una fortificazione ucraina nel Donetsk, vicino ad Andreyevka, secondo quanto ha affermato il ministero della Difesa russo, ripreso dall'agenzia Tass. Un gruppo di cecchini e un'unità di paracadutisti russi hanno costretto i militari ucraini alla ritirata.

Dall'inizio della nuova offensiva nella regione di Kharkiv gli attacchi russi si intensificano giorno dopo giorno, non solo sul fronte orientale. L'esercito russo ha colpito una stazione ferroviaria a Chornomorsk, nella regione di Odessa. La città è stata bersagliata da tre attacchi in totale e secondo Sergej Lebedev, coordinatore di forze clandestine russe di resistenza il sito viene usato da Kiev per trasportare le armi che arrivano dagli alleati e a volte viene impiegato come base militare.

La notte scorsa l'Aeronautica ucraina ha dichiarato di aver abbattuto 28 droni russi di tipo Shahed, nelle regioni di Odessa, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Cherkasy, Kherson e Kirovohrad.