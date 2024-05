Di euronews

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che nove sabotatori ingaggiati da Mosca sono stati arrestati nel paese. Si tratta di cittadini polacchi, bielorussi e ucraini

Nove persone sono state arrestate in Polonia con l'accusa di aver compiuto attacchi di sabotaggio ordinati dalla Russia. Lo ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk all'emittente Tvn24.

"In questo momento abbiamo nove sospetti arrestati e accusati di coinvolgimento diretto in attacchi di sabotaggio in Polonia su richiesta dei servizi russi: si tratta di percosse, incendio doloso e tentato incendio", ha detto Tusk, specificando che gli arrestati sono mercenari o membri della malavita e includono cittadini di Polonia, Ucraina e Bielorussia.

I piani non riguardavano solo la Polonia ma anche la Lituania, la Lettonia e forse la Svezia. Tra gli esempi citati da Tusk, che ha annunciato un'indagine internazionale, il tentativo di incendiare una fabbrica di vernici a Wroclaw, nell'ovest del Paese, e un centro Ikea in Lituania. Nei prossimi giorni, ha aggiunto, ci sarà una campagna di informazione pubblica sul tema.