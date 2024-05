Di Euronews Agenzie: AP

La Corte sta anche valutando la possibilità di emettere mandati di arresto per tre alti leader di Hamas, un'azione che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito oltraggiosa, affermando che non c'è "alcuna equivalenza" tra Israele e Hamas

Il primo ministro israeliano ha reagito con rabbia all'annuncio che la Corte penale internazionale ha chiesto un mandato di arresto nei suoi confronti.

Il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan, ha dichiarato che ci sono ragionevoli motivi per ritenere che Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant siano responsabili di presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

"Questo è esattamente l'aspetto del nuovo antisemitismo, che si è spostato dai campus in Occidente al tribunale dell'Aia. Che vergogna", ha detto il leader israeliano in un discorso televisivo.

La Corte penale internazionale ha chiesto di emettere anche mandati di arresto per tre alti esponenti di Hamas, tra cui il leader del gruppo a Gaza Yehya Sinwar, con accuse simili. Questo paragone ha fatto infuriare Netanyahu.

"Con quale audacia osate paragonare i mostri di Hamas ai soldati dell'Idf, l'esercito più morale del mondo?", ha chiesto, rivolgendo la domanda a Karim Khan.

"Con quale audacia paragonate Hamas che ha assassinato, bruciato, massacrato, stuprato e rapito i nostri fratelli e sorelle, e i soldati dell'Idf che stanno combattendo una guerra giusta che non ha eguali per moralità".

All'indignazione di Netanhayu ha fatto eco il presidente israeliano Isaac Herzog, che ha dichiarato che l'annuncio della Corte penale internazionale è "oltremodo oltraggioso".

"Questa mossa unilaterale rappresenta un passo politico unilaterale che incoraggia i terroristi di tutto il mondo e viola tutte le regole fondamentali del tribunale secondo i principi del diritto internazionale", ha dichiarato.

Un manifestante tiene in mano un poster del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una manifestazione per commemorare il 76° anniversario della "Nakba"

In una dichiarazione scritta, anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito la decisione oltraggiosa e ha affermato che non c'è "alcuna equivalenza" tra Israele e Hamas.

Il Dipartimento di Stato statunitense ha dichiarato che la Corte penale internazionale non ha la giurisdizione per indagare su questo caso, poiché Israele non è firmatario dello Statuto di Roma che ha fondato la Corte e quindi non ne riconosce l'autorità.

Israele è stato deferito alla Corte con sede nei Paesi Bassi a novembre da cinque membri della Cpi: Sudafrica, Bangladesh, Bolivia, Comore e Gibuti. Hanno chiesto alla Corte di esaminare eventuali c****rimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi dalle forze israeliane durante la guerra contro Hamas.

La Cpi non dispone di un proprio meccanismo di esecuzione e si affida al sostegno degli Stati membri per eseguire gli arresti.

L'anno scorso, il presidente russo Vladimir Putin ha cancellato un viaggio in Sudafrica per partecipare al vertice dei Brics, che molti hanno visto come una reazione all'obbligo di Pretoria di arrestarlo. La Cpi ha emesso un mandato di arresto per Putin nel marzo dello scorso anno con l'accusa di crimini di guerra.

Reazioni contrastanti

Le reazioni alla notizia sono state contrastanti nelle strade di Tel Aviv, città che ha visto settimane di proteste di massa contro il governo. I manifestanti chiedono che l'amministrazione di Netanyahu faccia di più per garantire il rilascio degli ostaggi ancora detenuti da Hamas a Gaza.

Lo accusano inoltre di prolungare la guerra per mantenersi al potere."Voglio che gli ostaggi tornino vivi, il prima possibile. Se questo mandato d'arresto, o l'arresto che lo seguirà, lo accelererà, sono favorevole", ha dichiarato il cittadino israeliano Gal Sne.

Ma altri hanno criticato la mossa. "Non capisco in che mondo viviamo se c'è una simmetria tra i leader di un'organizzazione terroristica che ha commesso un massacro di massa e i capi di Stato che sono stati eletti in modo democratico", ha detto Inbar Goldstein.

La gente protesta contro il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e chiede la liberazione degli ostaggi detenuti a Gaza da Hamas, Tel Aviv, 18 maggio 2024

I palestinesi del centro di Gaza hanno reagito in sordina all'annuncio della Corte penale internazionale.

"Vogliamo risoluzioni internazionali che siano decisive. Decisive in modo da risolvere questioni e problemi. Noi siamo le vittime, anche se non abbiamo nulla a che fare con Israele o Hamas. Qual è la mia colpa o quella dei miei figli? Non è giusto, per l'amor di Dio", ha dichiarato Sami Abu Zeid.

Tra gli altri presunti crimini, una dichiarazione rilasciata dalla Cpi ha accusato Netanyahu di usare la fame dei civili come metodo di guerra e di "dirigere intenzionalmente attacchi contro una popolazione civile come crimine di guerra".