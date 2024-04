Attacco dell'Iran a Israele, condanna in blocco dei leader dell'Ue

Le capitali europee invitano alla moderazione e cercano di smorzare il conflitto dopo gli attacchi di Teheran contro Israele

I leader dell'Unione europea hanno condannato l'attacco notturno dell'Iran contro Israele.

Scrivendo su X, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Condanno fermamente il palese e ingiustificabile attacco dell'Iran a Israele. E invito l'Iran e i suoi procuratori a cessare immediatamente questi attacchi". "Tutti gli attori devono ora astenersi da ulteriori escalation e lavorare per ripristinare la stabilità nella regione", ha aggiunto.

Teheran ha lanciato circa 300 droni, missili balistici e da crociera contro Israele nella notte tra sabato e domenica, anche se le difese aeree israeliane ne hanno intercettato la maggior parte, l'Idf ha parlato del 99 per cento.

L'attacco era una rappresaglia a un attacco israeliano a un edificio consolare iraniano in Siria all'inizio del mese, che ha ucciso 12 persone. Tra i morti, due alti generali iraniani.

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha definito l'attacco iraniano una "grave escalation". Ha detto che l'Ue condanna gli attacchi missilistici e con i droni e che "continuerà ad adoperarsi per ridurre l'escalation e impedire che la situazione degeneri in un ulteriore spargimento di sangue".

Una condanna simile è stata espressa dalle capitali europee.

"Deploro con la massima fermezza l'attacco ingiustificato dell'Iran contro Israele", ha dichiarato la prima ministra estone Kaja Kallas. "La priorità assoluta dovrebbe essere quella di fermare qualsiasi ulteriore escalation nella regione", ha proseguito.

Il numero uno francese Emmanuel Macron ha criticato l'attacco di Teheran, affermando che minaccia di "destabilizzare la regione". "Esprimo la mia solidarietà al popolo israeliano e l'impegno della Francia per la sicurezza di Israele, dei nostri partner e della stabilità regionale", ha scritto su X.

Le forze militari francesi, insieme a quelle britanniche e statunitensi, hanno aiutato Israelea respingere l'attacco iraniano di sabato sera, secondo quanto riferito dalle forze di difesa israeliane. I tre Paesi occidentali sono anche fornitori chiave di armi per Israele, che sta combattendo contro Hamas nella Striscia di Gaza.

Anche gli Stati membri dell'Unione che di solito vanno contro la linea di Bruxelles si sono uniti al coro di critiche contro Teheran. Il leader dell'estrema destra ungherese Viktor Orbán ha detto che "pregherà per la sicurezza del popolo israeliano".

I leader del G7 si riuniranno domenica in videochiamata per discutere la loro risposta all'attacco, la prima volta che l'Iran ha colpito direttamente il suo acerrimo rivale.

In una dichiarazione inviata a Euronews, Julien Barnes-Dacey, direttore del programma Medio Oriente e Nord Africa dell'European council on foreign relations, ha dichiarato: "L'Iran si è sentito costretto a rispondere all'attaccodi Israele al suo consolato in Siria in modo escalatorio e gli attacchi diretti iraniani a Israele sono un passo senza precedenti in una guerra regionale sempre più profonda e diretta".

"Ma gli attacchi erano stati preannunciati molto bene e l'Iran ha chiarito, anche durante lo svolgimento degli attacchi, che voleva evitare di scatenare un conflitto più ampio. Si trattava di dimostrare una risposta ferma, ma di tenerla sufficientemente sotto controllo per evitare di provocare una guerra diretta, che è ancora l'obiettivo principale dell'Iran".

"La natura degli attacchi puòrafforzare la percezione israeliana che Teheran sia in svantaggio, che non abbia la forza di volontà e la capacità di impegnarsi più a fondo, e che questo sia il momento per Israele di infliggere un colpo più profondo, a lungo cercato, all'Iran e ai suoi proxy regionali", ha aggiunto.