Gli sport da racchetta sono molto popolari in Qatar, a cominciare dal tennis che attira a Doha i migliori giocatori come la campionessa tunisina Ons Jabeur. Anche la popolarità del padel è in aumento, con un numero crescente di infrastrutture dedicate.

In questo episodio, il team di Qatar 365 si addentra nel mondo di due degli sport da racchetta più amati: il tennis e il padel.

Laila Humairah si cimenta nel padel, uno degli sport in più rapida crescita a livello mondiale. Il torneo Ooredoo Qatar di Doha è la prima tappa importante della stagione 2024 del Premier Padel e fa parte di un nuovo ecosistema professionale globale unificato che prevede 25 tornei in 18 paesi. Il Qatar, che ospiterà i Campionati del Mondo a novembre, promette ancora più emozioni per gli appassionati di padel.

Guardare i giocatori professionisti è divertente, ma Doha è una località ideale per chi vuole provare il padel in prima persona. Con il continuo sviluppo delle infrastrutture sportive, gli appassionati possono scegliere tra campi all'aperto come quelli di Education City o strutture al coperto come il Dome. In molte di queste sedi è disponibile anche un'ampia gamma di opzioni di allenamento per coloro che desiderano migliorare le proprie abilità tattiche.

Tuttavia, nonostante la rapida crescita, il padel ha ancora strada da fare prima di rivaleggiare con il tennis. Il recente Qatar TotalEnergies Open ha riaffermato la popolarità di questo sport, attirando a Doha giocatori di alto livello come Ons Jabeur. Aadel Haleem ha incontrato la ventinovenne tunisina, che riflette sui suoi successi rivoluzionari, tra cui quello di essere la prima donna africana e araba ad arrivare in finale a un Grande Slam. Jabeur ha condiviso un messaggio di speranza per le giovani donne e le ragazze: credete sempre nei vostri sogni perché nulla è impossibile.