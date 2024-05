Duri scontri con la polizia a Tblisi a seguito dell'approvazione della cosiddetta "legge russa". Alcuni manifestanti hanno provato a sfondare una recinzione metallica posta all'entrata del Parlamento georgiano. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno sparato cannoni ad acqua per disperdere la folla

PUBBLICITÀ

Violente manifestazioni sono scoppiate tra le strade di Tblisi, in Georgia, a seguito dell'approvazione della cosiddetta "legge russa" sulle influenze straniere.

Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro la legge voluta dal partito di governo Sogno Georgiano e approvata in terza lettura con 84 voti favorevoli e 30 contrari.

Duri gli scontri con la polizia nelle strade della capitale. Nelle vicinanze della sede del Parlamento alcuni dimostranti hanno provato a sfondare delle barriere metalliche poste a protezione dell'entrata dell'edificio parlamentare e alcuni sono stati arrestati.

La polizia in tenuta antisommossa ha sparato sulla folla i cannoni ad acqua. Il ministero dell'Interno ha avvertito che ogni protesta al di fuori dei limiti della legge "porterà a una risposta appropriata" delle forze dell'ordine.

I manifestanti raccontano di una situazione molto tesa e caotica. "La polizia sta isolando l'edificio del Parlamento e non permette ai manifestanti di avvicinarsi. Hanno anche usato spray al peperoncino contro i dimostranti, e cannoni ad acqua", racconta un partecipante alla protesta.

Scontri non solo in piazza, ma anche nelle aule del Parlamento, quando i legislatori si sono azzuffati durante la lettura del disegno di legg****e.

Diversi manifestanti e oppositori politici sono stati picchiati nei giorni scorsi durante alcuni incidenti che l'opposizione ha ricollegato alle proteste.

La legge ha scatenato settimane di mobilitazioni di massa e i critici la considerano una minaccia in stile russo alla libertà di parola e alle aspirazioni del Paese di entrare nell'Unione Europea.

Il disegno di legge prevede che i media, le organizzazioni non governative e non profit debbano registrarsi come "perseguenti gli interessi di una potenza straniera" se ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall'estero.