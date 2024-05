Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

La cosiddetta "legge russa" rischia di compromettere la candidatura della Georgia a entrare nell'Unione Europea. Dodici Stati membri hanno chiesto all'Ue di chiarire se la legge porterà alla potenziale sospensione dei colloqui di adesione

PUBBLICITÀ

"La Georgia è un Paese candidato" all'adesione all'Unione Europea dunque "ci aspettiamo e chiediamo alle autorità di mantenere tutti gli impegni che hanno assunto volontariamente quando hanno chiesto lo status di candidato", ha dichiarato lunedì il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Peter Stano.

L'Unione Europea torna a esortare il governo della Georgia ad attenersi al percorso di riforme democratiche necessario per l'adesione, a poche ore dal voto con cui il la commissione Giustizia del Parlamento di Tbilisi ha approvato in terza lettura (manca dunque l'ultimo voto dell'assemblea per il sì definitivo) la legge che rafforza il controllo dell'esecutivo su media e ong indipendenti.

La legge impone alle organizzazioni che ricevono oltre il 20 per cento dei propri fondi dall'estero di essere registrate come "soggette all'influenza straniera". Per i critici si tratta piuttosto di una decisione liberticida alla "russa" con riferimento a misure simili contro la libertà di stampa nella Federazione Russa.

Due manifestanti con bandiere della Georgia e dell'Unione europea camminano verso il Parlamento durante una protesta contro la "legge russa" a Tbilisi (13 maggio 2024) AP

Eurodeputati e Stati Ue chiedono sanzioni e stop ad adesione Georgia

Lunedì decine di miglaia di persone sono tornate a manifestare a Tbilisi, come fatto a più riprese nelle scorse settimane. La legge, già accantonata nel 2023 a causa di proteste popolari, è stata voluta fortemente dalla maggioranza nazinalista guidata dal partito Sogno Georgiano.

Diversi eurodeputati hanno chiesto al capo della politica estera dell'U,e Josep Borrell, di imporre sanzioni contro il governo della Georgia. DodiciStati membri hanno chiesto inoltre a Bruxelles di chiarire se la legge porterà alla potenziale sospensione dei colloqui di adesione.

La Commissione europea ha anche condannato Tblisi per l'uso brutale della forza contro politici e giornalisti dell'opposizione.

"È ora che l'Ue dica basta a questi doppi giochi", ha dichiarato a Euronews John O'Brennan, professore di politica europea all'Università irlandese di Maynooth e titolare della cattedra Jean Monnet di integrazione europea.

"Non si può partecipare al processo di adesione e allo stesso tempo introdurre una legislazione che è completamente in contrasto con l'articolo due del trattato dell'Unione europea e con l'impegno che il governo georgiano ha assunto nei confronti della Commissione europea", ha aggiunto O'Brennan.