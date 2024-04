Migliaia di georgiani sono tornate a manifestare contro la controversa legge che obbligherebbe media e ong che ricevono finanziamenti dall'estero a registrarsi come "agenti stranieri". Ritirata lo scorso anno a causa delle proteste di massa, ha già causato insulti e pugni in Parlamento

Martedì, di prima mattina, le forze di polizia anti-sommossa georgiane hanno fermato 14 manifestanti scesi in piazza lunedì per protestare contro la cosiddetta "legge sugli agenti stranieri", che chiede ai media e alle entità non governative che ricevono più del 20 per cento dei loro finanziamenti dall'estero di registrarsi come organizzazioni che agiscono nell'interesse di potenze straniere.

Lunedì sono scoppiati scontri anche all'interno del Parlamento georgiano durante la prima discussione sul controverso disegno di legge proposto dal partito di maggioranza filorusso, Sogno georgiano.

Il capogruppo del partito, Mamuka Mdinaradze, stava parlando sul podio quando è stato colpito con un pugno in faccia dal deputato dell'opposizione, Aleko Elisashvili. Ne è seguita una rissa tra i parlamentari.

Le proteste in Georgia avevano bloccato la legge "sugli agenti stranieri" nel 2023

Le manifestazioni di massa dello scorso anno avevano costretto il governo ad accantonare il testo, che ora è stato approvato dalla commissione parlamentare dopo un'unica modifica: è stato eliminato il termine "agente" dal titolo della legge.

"L'obiettivo della legge è che i cittadini georgiani sappiano come vengono spesi centinaia di milioni di dollari. Vediamo il settore delle Ong interferire nella politica, invocare rivoluzioni, fare dichiarazioni contro la Chiesa, spingere la propaganda a favore di uno stile di vita non tradizionale, mettere in dubbio la legittimità delle elezioni", ha dichiarato Mdinaradze prima dell'azzuffata in aula.

Cosa dicono i critici del disegno di legge

I manifestanti e i deputati dell'opposizione sostengono che la legge rispecchia la legislazione russa utilizzata per reprimere la società civile e la libertà di stampa, contraddicendo i valori occidentali e minacciando l'integrazione nell'Unione europea della Georgia, che ha da poco ottenuto lo status di candidata.

Il disegno di legge è stato ampiamente condannato anche dai partner euro-atlantici della Georgia. L'ambasciatore dell'Ue nel Paese ha dichiarato che la legge è incompatibile con i valori europei, mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso la speranza che venga ritirata.

"Questa legge russa ostacolerà l'integrazione europea della Georgia. Coloro che devono valutare i progressi del Paese alla fine dell'anno hanno dichiarato pubblicamente che questa legge russa non è compatibile con gli standard dell'Ue. Se approvata, qualsiasi progresso sarà molto difficile, se non impossibile", ha detto la deputata del partito di opposizione, Lelo Ana Natsvlishvili.