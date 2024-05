Elezioni europee, i conservatori moderati greci in testa nei sondaggi

Diritti d'autore Andreea Alexandru/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis parla al congresso del PPE a Bucarest, Romania, giovedì 7 marzo 2024 - Diritti d'autore Andreea Alexandru/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

I conservatori greci che sostengono l'esecutivo di Atene sono tra i pochi al governo in Europa a risultare in testa nelle intenzioni di voto per le elezioni europee