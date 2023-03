Il giorno dopo il più imponente incidente ferroviario di sempre in Grecia il Paese è i in lutto nazionale, il primo di tre giorni. Le bandiere sventolano a mezz'asta. Lo Stato si farà carico dei funerali delle vittime, almeno 41, il ministro dei trasporti si è dimesso e il capostazione di Larissa, città dove è avvenuto lo scontro tra un merci e un treno passeggeri, è stato arrestato. E' per un errore umano che i due treni si sono scontrati ad alta velocità sulla tratta Atene - Salonicco, tanti studenti universitari tra le vittime. Il capostazione ha detto di aver azionato il comando di scambio binario ma la macchina non l'ha seguito.

"Potevamo essere al loro posto", dice uno studente

In Grecia il controllo dei binari è ancora manuale. La linea è a doppio binario ma al momento dello scontro i treni ovviamente andavano sullo stesso binario e, a quanto pare, vi hanno viaggiato per diversi chilometri. I vagoni di testa nello scontro si sono polverizzati. Decine i dispersi: polverizzati o incastrati tra le lamiere. Tanti i corpi irriconoscibili. "Potevamo benissimo essere al loro posto, dato che la maggior parte degli studenti viene dal nord della Grecia e usa spesso questo treno e questa tratta, sia per brevi che per lunghe distanze. È solo pura fortuna che non siamo al loro posto", dice un universitario.

Una tragedia annunciata

Per molti era una tragedia annunciata. I sindacati lamentano anche un massiccio sottorganico nel settore ferroviario. Thanasis Konstantakos, un operaio comunale, dice che sulla linea "ci sono stati innumerevoli casi di ritardi o problemi con i singoli tracciati. Questo incidente è avvenuto perché non è la prima volta che si va su un binario unico - dice - Non è quel qualcosa che è successo oggi per la prima volta e basta. È successo innumerevoli volte".

All'ospedale di Larissa sono arrivati i parenti delle vittime provenienti da molte regioni del Paese. Qui viene chiesto loro di fornire un campione di DNA, poiché questo è l'unico modo per completare il processo di identificazione dei corpi. Psicologi e assistenti sociali sono costantemente al loro fianco. Molti i genitori che cercano i loro figli, aspettando di sapere in quale lista si troveranno i loro nomi: quella dei morti, quella dei dispersi o quella dei feriti che sono già 130.