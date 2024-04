In Grecia Syriza, il principale partito di opposizione, presenta la lista per le elezioni europee. 35 candidati votati domenica con le primarie. Il leader Kasselakis: "I cittadini europei devono avere un ruolo maggiore nella scelta della leadership"

Syriza, principale partito di opposizione in Grecia, si appresta a presentare lunedì la propria lista di candidati alle elezioni europee di giugno.

Per il suo leader, Stefanos Kasselakis, il voto di giugno sarà una sorpresa sia per i greci sia per l'Europa e che il partito ha l'obiettivo di colmare il divario con Nuova Democrazia, in principale partito della maggioranza che sostiene il governo di Kyriakos Mitsotakis .

"Credo che i cittadini europei debbano avere un ruolo maggiore nella scelta della leadership dell'Europa e va da sé che questo può essere fatto solo attraverso il Parlamento europeo" ha detto venerdì Kasselakis al Forum Economico di Delphi.

Migliaia di elettori del partito hanno partecipato domenica in primarie per compilare la lista di 35 candidati per le europee.

Kasselakis, leader di Syriza, promette più trasparenza e più diritti in Grecia

Kasselakis, 36 anni, ex banchiere, è stato scelto per guidare Syriza lo scorso settembre, dopo che l'ex primo ministro Alexis Tsipras si è dimesso a causa della sconfitta alle elezioni legislative di giugno.

Il nuovo segretario di Syriza, con poca esperienza politica, ha promesso più trasparenza, una maggiore separazione tra Stato e Chiesa e di allineare la legge greca alla legislazione europea in materia di diritti Lgbtq+.